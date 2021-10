Hamilton superieur in kwalificatie, Bottas en Verstappen op eerste rij

Na een kletsnatte derde vrije training droogde het asfaltlint nabij Istanbul snel op voorafgaand aan de kwalificatie. Dat leek op papier een nadeel voor Max Verstappen en Red Bull Racing te vormen. De Nederlander was vrijdag immers niet blij met zijn RB16B in het droge. Vrijdagavond is er nog naarstig gezocht naar verbeteringen met Sébastien Buemi in de simulator, maar die kon Verstappen in de derde training niet testen - althans niet in het droge. De kwalificatie leek daardoor een behoorlijke sprong in het diepe te worden, al wilden de weergoden aan het begin van de kwalificatie ook nog weer een woordje meespreken.

Q1: Naderende regen zorgt voor stress, Schumacher imponeert

Op die regen anticipeerden alle teams aan het begin van Q1 al. Zo vormde zich een lange rij in de pitstraat om een zogenaamde 'banker lap' neer te leggen voordat de hemelsluizen echt open zouden gaan. Het leidde tot een drukke openingsfase en ook tot ongewone schoonheidsfoutjes. De baan was weliswaar droog genoeg voor slicks, maar helemaal van harte ging het met de vochtige plekken niet. Zo spinde Verstappen in zijn eerste ronde, ging Carlos Sainz in de rondte en overschreed Lewis Hamilton de baanlimieten. Het toonde aan dat er beduidend meer druk op de ketel stond dan in een 'normale' Q1.

Onderaan de streep lieten coureurs van de topteams zich echter niet verrassen. Hamilton wist met 1.24.585 de snelste tijd op de klokken te brengen en zag hij titelrivaal Verstappen aansluiten als tweede. Dat had overigens nog wel wat voeten in aarde, aangezien de Limburger in de slotfase een tijd kwijtraakte door het overschrijden van de 'track limits'. Hij moest er nog een keer voor gaan zitten, maar deed dat met verve. Dat laatste moet ook gezegd van Mick Schumacher. De Duitser is normaal veroordeeld tot de laatste startrij in zijn Haas, maar greep de listige condities aan om uitstekende reclame voor zichzelf te maken. Schumacher zette de veertiende tijd op de klokken en wist daarmee voor het eerst en zeer verrassend Q2 te halen.

Waar Schumacher knap doorging, net als de wederom sterke George Russell, eiste zijn optreden ook een verrassend slachtoffer. Die luisterde naar de naam Daniel Ricciardo. De triomfator van Monza belandde bij het vallen van de vlag aan de verkeerde kant van de streep en moest het in zijn McLaren doen met P16. Nicholas Latifi, Antonio Giovinazzi, Kimi Raikkonen en Nikita Mazepin waren ook al klaar na het eerste deel.

Q2: Titelkandidaten foutloos, Ferrari speelt het slim

Voor het tweede gedeelte van die kwalificatie was het vooral uitkijken naar de bandenkeuzes. Mario Isola gaf namens Pirelli al aan dat de zachtste compound (te) snel naar de vaantjes zou gaan en dat coureurs dus beter voor mediums konden gaan in Q2 om ook op die band te mogen starten. Het gros van alle rijders besloot dat advies op te volgen, met enkel Schumacher en Yuki Tsunoda als dissidenten. Sainz zette helemaal geen rondetijd neer in het tweede bedrijf, maar hij wist op voorhand al dat hij achteraan zou starten door een motorwissel.

De kopstukken maakten geen fouten in Q2, of het moeten de schuivers van Sergio Perez en Charles Leclerc zijn geweest. Beide heren wisten het vege lijf echter te redden met een tweede run, waarbij Leclerc heel slim hulp kreeg van teammaat Sainz die alleen voor zo'n slipstream naar buiten kwam. Het bleek genoeg voor een zevende stek en een plekje in Q3. Zo'n plekje was er overigens ook voor Tsunoda, die zondag als enige coureur verplicht op softs moet starten. Sebastian Vettel, Esteban Ocon, Russell en Schumacher vonden mede daardoor hun Waterloo in Q2. Helemaal vooraan wist Hamilton andermaal Bottas en Verstappen voor te blijven, al werden de duimschroeven door die mannen logischerwijs pas in Q3 aangedraaid.

Q3: Hamilton imponeert, Verstappen kan Bottas niet kloppen

In die allesbeslissende sessie werden de softs weer voor de dag gehaald en kwam Bottas verrassend genoeg het meest voortvarend uit de startblokken. De Fin bleek 0.022 van een seconde sneller dan zijn teamgenoot, die sowieso tien plekken achteruit moet op de grid. Verstappen ging nadien 'out of sync', maar had niet meteen een passend antwoord op dit immense geweld van Mercedes. De snelste Red Bull-coureur moest op ruim twee tienden van Bottas genoegen nemen met een derde tijd. Dat was overigens wel inclusief een momentje overstuur bij het opkomen van start-finish, waardoor er nog iets meer in het vat leek te zitten.

Dat laatste zat er echter ook bij Hamilton. De Brit begon opvallend vroeg aan zijn tweede run en maakte indruk door 1.22.868 op de klokken te zetten, een nieuw ronderecord op het circuit van Istanbul Park. Het bleek wat de Duitsers een 'Vorentscheidung' noemen. Van de concurrentie had namelijk niemand een antwoord op de tijd van Hamilton. Bottas verbeterde weliswaar zijn tijd, maar bleef steken op P2. De Fin zal morgen natuurlijk wel vanaf pole-position vertrekken door de ICE-wissel van Hamilton. Verstappen moest in de kwalificatie genoegen nemen met P3, maar schuift zondagmiddag ook op naar de tweede stek op de eerste startrij. Achter deze 'usual suspects' wist Leclerc af te rekenen met Gasly voor de titel 'best of the rest'.

Kwalificatie Grand Prix van Turkije - uitslag: