Om 9.00 uur is op het circuit van Barcelona onder een strakblauwe hemel de zogenaamde pre-testing track session van start gegaan, een driedaagse shakedown alvorens over twee weken de enige officiële wintertest in Bahrein plaatsvindt. Met een graad of 4 was het aan het begin van de dag nog aan de koude kant, maar dankzij een stralende zon liep de temperatuur gestaag op tot 15 graden rond het middaguur.

Volg de actie op het circuit live: Liveblog bij de eerste dag van de F1-test in Barcelona

Max Verstappen meldde zich op woensdagochtend als een van de eersten op de baan met de nieuwe Red Bull, waarmee de wereld voor het eerst de échte RB18 te zien kreeg, nadat het team eerder een showcar presenteerde. Het ontwerp van de auto bevat verschillende interessante elementen, waarbij de sidepods - die aan de onderkant bijzonder smal zijn - nog wel het meest in het oog springen. De regerend wereldkampioen ging tachtig keer de baan rond tijdens de ochtendsessie, waarmee hij samen met Charles Leclerc de meest productieve coureur was. Zijn beste tijd was een 1.22.246, die hem de zesde positie opleverde op het tijdenscherm. Verstappen ging op een zeker moment nog even door de grindbak, maar kon na een korte bezoekje aan de pits hij weer verder met zijn programma.

De snelste tijd in de ochtendsessie kwam op naam van Charles Leclerc. De Ferrari-coureur stuurde de F1-75 met nog een uur en twintig minuten te gaan naar een 1.20.165, waarmee hij George Russell van de eerste stek stootte. De Brit voerde namens Mercedes lange tijd de tijdenlijst aan, maar zakte met zijn 1.20.784 uiteindelijk naar de derde tijd. McLaren-coureur Lando Norris ging een kwartier voor de lunchpauze namelijk nog naar een 1.20.474, waarmee hij Russell voorbij ging voor P2.

Sebastian Vettel en Yuki Tsunoda reden met een 1.21.276 en een 1.21.638 respectievelijk de vierde en vijfde tijd. Verstappen was dus zesde, op ruim twee seconden van de snelste tijd. Fernando Alonso reed met de Alpine A522 de zevende tijd en moest zelfs al ruim drie seconden toegeven op de tijd van Leclerc. De Spanjaard bleef Nicolas Latifi in de Williams nipt voor. Haas-rijder Nikita Mazepin bracht met een 1.24.505 de negende tijd op de klokken. Alfa Romeo-reservecoureur Robert Kubica reed door ‘een paar kleine problemen’ maar negen ronden en eindigde met een 1.25.909 onderaan.

Om 14.00 uur gaat de testdag in Barcelona verder.