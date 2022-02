Echt een geheim was het natuurlijk niet. Elk F1-team had voorafgaand de wintertest in Barcelona al een filmdag staan. Het is een perfect moment om de auto alvast te controleren en eventuele problemen in kaart te brengen. Hoewel Red Bull Racing na de presentatie van de kleurstelling niet bekendmaakte dat het een filmdag op de planning had staan, deden een aantal dagen later geruchten de ronde dat deze in het geheim was afgewerkt. Een aantal foto's op social media bevestigde dit, en inmiddels heeft Red Bull de beelden van de eerste meters zelf vrijgegeven.

Aan Max Verstappen de eer om een eerste impressie te krijgen van de RB18. "De auto ziet er goed uit", trapt de Nederlander af. "De regels zijn komend seizoen compleet anders, dus het is fijn om alvast een aantal rondjes te rijden en er een gevoel bij te krijgen. Specifieke doelen voor het komende seizoen heb ik momenteel nog niet. Ik wil gewoon alles geven op de baan en mijn best doen, zoals ik elk jaar doe. Mocht de auto snel zijn, dan weet ik zeker dat we weer goed werk gaan leveren. Ik kijk uit naar wederom een leuk jaar met het team en Checo. Het is een geweldige vent en we drijven elkaar tot het uiterste."

Dat de filmdag meer draait om het controleren van de systemen, bevestigt teambaas Christian Horner. "De nieuwe RB18 is wellicht de grootste inspanning geweest in de Red Bull-historie", stelt de Brit. "Het is altijd spannend om de nieuwe auto de pitbox voor het eerst te zien verlaten. Met elke kilometer die je maakt leer je weer iets. Zelfs tijdens een koude en regenachtige middag op Silverstone. Het jeukt om weer te gaan racen."

De eerste F1-test in Barcelona werd woensdagochtend om 09.00 uur in gang geschoten. Verstappen staat de hele dag ingeroosterd. Donderdag neemt Sergio Perez het stuur van de kampioen over. De Nederlander is vrijdagochtend weer te bewonderen op het Spaanse asfalt, waarna zijn Mexicaanse ploegmaat de eerste pre-season test afsluit.