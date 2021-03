Verstappen snelste op eerste testdag, moeizaam begin Mercedes

Max Verstappen en Red Bull Racing kunnen terugkijken op een solide begin van de wintertest. De Limburger was met de RB16B de snelste man tijdens de eerste van drie testdagen en reed ook nog eens de meeste ronden van iedereen: 139 stuks. Verstappen nam de eerste stek in de tijdenlijst halverwege de middagsessie over van McLaren-coureur Daniel Ricciardo, die de snelste was in de ochtend. De Limburger deed dit door op de harde C2-band een 1.31.412 te rijden. Een uur voor het einde deed Verstappen er nog een schepje bovenop door op de stap zachtere C3-band rond te gaan in een 1.30.674.

Verstappen was met die laatste tijd aanvankelijk een seconde sneller dan Alpine-coureur Esteban Ocon, die met nog zestig minuten op de klok tweede stond in de tijdentabel. De Fransman verbeterde zich even later op het zachte C4-rubber naar een 1.31.146, waarmee hij het verschil terugbracht tot een halve seconde. Dit was echter niet genoeg om de tweede stek te behouden. Bij het aanbreken van het laatste half uur ging Lando Norris er namelijk nog even goed voor zitten in zijn McLaren. De Brit kwam op de C3-band tot een 1.30.889, waarmee hij van de derde naar de tweede plek klom. Ocon besloot de dag met eerdergenoemde tijd zodoende als derde, terwijl Lance Stroll met de Aston Martin goed was voor de vierde tijd. De Canadees was het eerste anderhalf uur van de middagsessie nog toeschouwer als gevolg van een elektrisch probleem in de AMR21, maar reed uiteindelijk nog 46 ronden.

Nieuwbakken Ferrari-coureur Carlos Sainz Jr. maakte bij het ingaan van het laatste uur een spin mee om daarna nog een 1.31.919 te klokken, waarmee hij beslag legde op de vijfde tijd en een paar honderdsten sneller was dan Antonio Giovinazzi in de Alfa Romeo (zesde tijd). Ricciardo stond met zijn 1.32.203 uit de ochtendsessie aan het einde van de dag zevende in de tijdenlijst.

Bij Mercedes ging het ondertussen niet zoals we van de Duitse kampioensformatie gewend zijn. In de ochtend ging al veel tijd verloren door een versnellingsbakprobleem. Dat zorgde ervoor dat Valtteri Bottas maar zes keer de baan rond kon gaan. En zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton kwam pas het circuit op toen de middagsessie al een uur onderweg was. Eenmaal op de baan had de Brit het duidelijk niet gemakkelijk in de W12. Hij blokkeerde herhaaldelijk een wiel bij het aanremmen van een bocht, terwijl de wagen ook bij het uitkomen van de bochten geen al te sterke indruk maakte. De beste tijd van Hamilton was een 1.32.912, waarmee hij achter AlphaTauri-rijders Pierre Gasly (achtste tijd) en Yuki Tsunoda (negende tijd) slechts tiende was in de tijdenlijst.

Formule 1-debutant Nikita Mazepin ging in de middagsessie in de rondte bij de elfde bocht, maar kon zonder problemen zijn weg vervolgen. De Rus had als beste tijd een 1.34.798, waarmee hij vijftiende was en sneller dan Haas-teamgenoot Mick Schumacher en Mercedes-coureur Valtteri Bottas. Die laatste reed geen serieuze tijd en eindigde de dag onderaan.

Zandstorm

De omstandigheden tijdens de eerste testdag in Bahrein waren verre van ideaal. Het waaide de hele dag stevig en kort na de lunch was er zelfs sprake van een heuse zandstorm. Aangezien er dit jaar maar drie testdagen zijn voor de eerste race van het seizoen, konden de teams het zich echter niet permitteren om rustig in de garage af te wachten tot de situatie verbeterde. Esteban Ocon ging zodoende toch maar de baan op aan het begin van de middagsessie, waarna ook Nikita Mazepin besloot het zand te trotseren. De rest volgde gedwee, waarna de condities iets beter werden, al bleef het tot het einde van de dag erg zanderig op het circuit van Sakhir.

Zaterdag om 8.00 uur Nederlandse tijd keren de coureurs terug op de baan voor de tweede testdag in Bahrein. Voor Red Bull komt dan Sergio Perez in actie. Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso maakt zaterdag zijn eerste meters met de Alpine A521, de auto waarmee hij over twee weken zijn rentree maakt in de Formule 1.

Resultaten eerste testdag Bahrein