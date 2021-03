Horner: Aardige start van F1-test, oorzaak spin Verstappen bekend

Verstappen mag deze vrijdag het spits afbijten bij Red Bull Racing. Waar Mercedes beide coureurs in actie laat komen - al werd Bottas aan de kant gehouden door een versnellingsbakprobleem - mag Verstappen de hele dag voor zijn rekening nemen. Die actiedag is naar wens verlopen. Zo ging Verstappen in de ochtenduren zestig keer rond en noteerde hij een derde tijd, in de middagsessie zette hij vervolgens de snelste tijd op de klokken. "We hebben best een aardige ochtend gehad, een sessie waarin we het bedachte programma hebben afgewerkt. Het is wel ingewikkeld met de wind en de omstandigheden hier, maar dat is voor alle teams hetzelfde."

'Max overwegend tevreden met de auto'

Verstappen tekende op vrijdag overigens wel voor de eerste spin van de F1-wintertest. Bij het uitkomen van bocht drie ging de Limburger in de rondte. Het gebeurde vorig jaar veelvuldig in Barcelona en maakte toen duidelijk dat de achterkant van de RB16 nogal wispelturig was. Bestaat die angst er voor dit jaar weer? "Ik denk dat het gewoon een windvlaag is geweest. De omstandigheden op de baan zijn nogal verraderlijk", vervolgt Horner tegenover onder meer Motorsport.com. "Max heeft laten weten dat hij overwegend tevreden is met de nieuwe auto. Er zijn natuurlijk altijd nog dingen om te finetunen, maar dat gaat niet om fundamentele zaken."

Bij Red Bull springen vooral de veranderde achterwielophanging en de aangepaste diffuser in het oog. Horner wil daar echter niet veel over kwijt. "Dit is onze interpretatie van de veranderde regels. Onze mannen hebben afgelopen winter keihard gewerkt en hier in Bahrein kunnen we voor het eerst zien hoe het op het circuit uitpakt." Bij het fotomoment op start-finish keken Bottas en Hamilton al met bovenmatige interesse naar die achterkant van Red Bull en logischerwijs doet het energiedrankenmerk hetzelfde bij anderen. "Het is nog vroeg, maar het is in ieder geval interessant om te zien hoe verschillende teams met uiteenlopende interpretaties van het reglement voor de dag komen. Het is ook de eerste keer sinds de winterstop dat we al die interpretaties zien. Fotografen zullen er zeker talloze foto's van maken."

Eerste trendlijnen zichtbaar tijdens wintertest

"Tegelijkertijd zullen teams - en dat heeft Toto Wolff volgens mij ook gezegd - de echte specificaties voor de eerste race nog wel even bewaren tot later in deze test of tot een eigen filmdag." Dat neemt niet weg dat teams alle informatie, van de eigen runs en ook van rivalen, alvast proberen door te rekenen. "Je kunt wel trendlijnen ontdekken. Alle teams zullen analyses van andere formaties maken, van de lange runs tot aan de korte runs. Maar de verschillende motorstanden en de hoeveelheid brandstof blijven grote variabelen. Over twee weken weten we hoe de kaarten geschud zijn, maar ik denk dat we richting zondagavond al wel een eerste beeld krijgen."

