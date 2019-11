Bottas pakt pole in Austin, derde startplek Verstappen

Nadat Max Verstappen twee van de drie vrije trainingen als snelste had afgesloten, diende zich de vraag aan of de Nederlander in Austin opnieuw een gooi kon doen naar de pole. De Red Bull-coureur was een week geleden in Mexico de snelste in de kwalificatie, maar moest door een gridstraf voor het negeren van een gele vlag als vierde aan de race beginnen. Kon Verstappen voor de tweede keer op rij de kwalificatie naar zich toe trekken? Of hadden Mercedes en Ferrari op het moment suprême nog meer in het vat, zoals dit seizoen meestal het geval is?

Q1

Aan het einde van de eerste sessie stond er ongebruikelijke naam bovenaan de tijdenlijst. Lando Norris, die eerder op de dag al imponeerde met de derde tijd in de laatste vrije training, kwam aan het einde van Q1 tot een 1.33.353, waarmee hij een tiende sneller was dan Lewis Hamilton en twee tienden rapper was dan Verstappen. Pierre Gasly deed het eveneens opvallend goed door zijn Toro Rosso naar de vierde tijd te brengen. Valtteri Bottas en Sebastian Vettel waren zo vijfde en zesde in het eerste kwalificatiedeel, terwijl Charles Leclerc, die naar een andere, eerder gebruikte motor moest worden gewisseld na een probleem in de derde training, bleef steken op de twaalfde tijd.

Williams-coureurs George Russell en Robert Kubica behoorden zoals gewoonlijk tot de eerste afvallers. De Brit en de Pool reden respectievelijk de achttiende en twintigste tijd. Sergio Perez wist bij het ingaan van de kwalificatie al dat hij de race in Texas vanuit de pitstraat moet beginnen, als straf voor het missen van de weegbrug aan het einde van de tweede oefensessie. De Mexicaan gebruike de kwalificatie daarom vooral om nog wat extra te oefenen voor de race, waarbij hij terloops tot de negentiende tijd kwam. Alfa Romeo was de grote verliezer van de teams in de middenmoot, doordat Antonio Giovinazzi en Kimi Raikkonen maar zestiende en zeventiende waren in Q1.

Q2

De coureurs van Mercedes en Ferrari plus Verstappen gingen aan het begin van Q2 op pad op de medium banden, zodat zij zondag in de race kunnen profiteren van een langere eerste stint. Hamilton was de rapste man op die compound, maar werd op de hielen gezeten door Verstappen, Bottas, Leclerc en Vettel. Albon was ondertussen echter onderweg op de soft en realiseerde een 1.32.898, waarmee de teamgenoot van Verstappen bovenaan stond na de eerste runs.

Hamilton, Verstappen en Bottas deden een tweede run op de zachte band, om indien nodig hun plek in de top-tien te verdedigen, mochten de baancondities nog sterk verbeteren. Leclerc en Vettel kozen daarentegen voor een tweede run op de mediums. De Monegask en de Duitser verbeterden zich en klommen op naar de eerste en tweede stek. Hamilton, Verstappen en Bottas zagen hun deelname aan Q3 niet bedreigd worden en konden in de laatste sector dus van het gas. Hamilton en Verstappen hadden vlak voor het ingaan van hun tweede snelle ronde nog een momentje met elkaar. De Nederlander wilde de Brit passeren, maar die was op datzelfde moment bezig om Daniil Kvyat in te halen. Verstappen moest de bocht afsnijden om een collisie te voorkomen en liet daarna duidelijk over de boordradio merken niet blij te zijn met de regerend wereldkampioen, die wagens passeerde op een moment dat andere coureurs juist bezig waren om een gat te laten vallen.

Voor Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen, Daniil Kvyat, Lance Stroll en Romain Grosjean was Q2 het eindstation, terwijl Pierre Gasly met de hakken over de sloot doorging naar de laatste kwalificatiefase.

Q3

Bottas trapte Q3 af met een 1.32.029 en stond daarmee bovenaan na de eerste reeks snelle ronden. Vettel ging naar de tweede tijd op slechts twaalf duizendsten van de Fin. Verstappen moest anderhalve tiende toegeven op Bottas en begon Q3 zo met de derde tijd. Leclerc ging twee tienden trager dan de nummer twee in het kampioenschap en tekende daarmee voor de vierde tijd. Hamilton kwam zelfs drie tienden tekort op zijn teamgenoot en stond zo na de eerste vliegende ronden vijfde.

Met nog een paar minuten te gaan was iedereen terug op het circuit voor een laatste snelle ronde, maar verrassend genoeg gingen de meesten niet meer harder. Bottas pakte zo zijn vijfde pole van het seizoen. Vettel moet het in Austin doen met de tweede startplek. Verstappen verbeterde wel, maar bleef met een 1.32.096 derde staan in de tijdenlijst. Leclerc, Hamilton en Albon waren na de laatste runs onveranderd vierde, vijfde en zesde, en Carlos Sainz, Norris, Daniel Ricciardo en Gasly completeren de top-tien op de grid.

Hamilton kan zondag zijn zesde wereldtitel veiligstellen. Aan een achtste plek heeft hij al genoeg om het kampioenschap in zijn voordeel te beslechten. De Brit zou het echter graag in stijl doen, wat betekent dat hij flink aan de bak moet. Bottas moet sowieso de wedstrijd op het Circuit of the Americas winnen als hij de beslissing nog verder uit wil stellen, en moet daarnaast hopen op een slechte race voor Hamilton, een vijfvoudig winnaar van de Formule 1-race in Austin.

De Grand Prix van Amerika begint zondag om 20.10 uur.

De voorlopige startgrid in Austin:

