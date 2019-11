Red Bull vraagt FIA om opheldering rond brandstoftoevoer

Ferrari deed in de tweede seizoenshelft de wenkbrauwen fronsen door bijzonder hoge topsnelheden met de laatste versie van de motor. Red Bull-adviseur Helmut Marko stelde openlijk dat hij vragen had bij de prestaties die Ferrari liet zien. Volgens de geruchten in de paddock zou een niet nader genoemd team mogelijk een protest tegen de Scuderia gaan indienen, iets wat door Ferrari-teambaas Mattia Binotto verwelkomd werd.

Een protest is er nog niet geweest, maar Red Bull heeft vorige week wel een schriftelijk verzoek tot opheldering ingediend bij de FIA. Teams vragen regelmatig aan de FIA of een bepaald concept al dan niet legaal is nadat ze het bij een concurrent hebben gezien. Bij een negatief antwoord en een daaropvolgende technische richtlijn moet de concurrent het bepaalde concept dus ook laten varen.

In dit geval gaat het om een bepaald trucje om de meting van de brandstoftoevoer naar de motor te omzeilen. Red Bull vroeg aan de FIA of het trucje in kwestie legaal is en kreeg van de FIA een negatief antwoord terug. Zoals gebruikelijk heeft de FIA daarop een technische richtlijn uitgevaardigd zodat alle teams in de paddock op de hoogte zijn van de mening van de FIA.

Het verzoek van Red Bull, dat op 22 oktober door chief engineer Paul Monaghan werd verstuurd, gaat om het signaal van de brandstofmeter, die controleert of teams zich aan de maximale brandstoftoevoer houden. De brandstoftoevoer wordt in de Formule 1 niet constant, maar om de zoveel tijd gemeten. Volgens het concept dat Red Bull voorstelt valt die brandstoftoevoer op die bepaalde meetpunten binnen de grenzen van het toelaatbare, maar is de toevoer tussen die punten hoger dan toegestaan. Zo zou er dus meer brandstof naar de motor kunnen vloeien zonder dat de brandstofmeters van de FIA een overschrijden vaststellen, en kan de motor extra vermogen leveren.

Nikolas Tombazis, het hoofd van de technische afdeling van de FIA, antwoordde dat het scenario van Red Bull niet legaal is volgens de huidige reglementen en hij citeerde daarbij de betrokken artikels in de technische reglementen.

Met het verzoek impliceert Red Bull niet direct dat Ferrari een dergelijk systeem in gebruik neemt, maar door de nieuwe technische richtlijn van de FIA is elk team bij deze wel op de hoogte dat de maas in de reglementen volgens de interpretatie van de FIA gedicht is. Formule 1-teams kunnen nog steeds verder verzoeken indienen bij de FIA om andere lacunes in de reglementen illegaal te laten verklaren.

