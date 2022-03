Vettel mist GP Bahrein na positieve coronatest, Hülkenberg is terug

Ruim 24 uur voor de start van de eerste vrije training heeft Aston Martin laten weten dat Sebastian Vettel is besmet met corona en dat is een flinke dreun voor de viervoudig wereldkampioen. Dit betekent dat Hülkenberg voor de vierde keer voor Aston Martin gaat uitkomen, nadat hij eerder als invaller moest optreden wegens ziekte bij andere coureurs. Sergio Perez moest in 2020 beide GP's op Silverstone aan zich voorbij laten gaan vanwege corona, terwijl Lance Stroll dat seizoen de Grand Prix van de Eifel op de Nürburging moest missen.

Vettel is de negende F1-coureur die positief testte. Zijn afwezigheid komt slechts een week nadat McLaren-coureur Daniel Ricciardo de hele F1-test in Bahrein aan zijn neus voorbij zag gaan door een coronabesmetting. Kort voordat de Australiër ziek werd was hij nog aanwezig bij een fotoshoot van de Grand Prix Drivers' Association (GPDA) op de grid om hun solidariteit te tonen met Oekraïne. De altijd goedlachse Ricciardo is inmiddels weer hersteld en neemt dit weekend deel aan de eerste Grand Prix.

Mist Vettel ook de Grand Prix van Saudi-Arabië?

De Formule 1 heeft de protocollen omtrent corona dit jaar versoepeld, waarbij het voorheen strakke regime van verplicht testen is teruggeschroefd. PCR-tests worden nu alleen nog maar aanbevolen en F1 is afgestapt van het bubbelsysteem dat tijdens de F1-seizoenen 2020 en 2021 van kracht was. De regelgeving in Bahrein houdt in dat de positief geteste mensen zeven dagen in isolatie moeten. Dit kan betekenen dat Vettel de race op het Jeddah Corniche Circuit ook moet missen. Uitzonderingen voor topsporters zijn in het verleden wel gemaakt. Zo reed Lewis Hamilton in 2020 de Grand Prix van Abu Dhabi, slechts een week nadat hij de race op Sakhir vanwege een besmetting moest missen. Mocht Vettel in de dagen na de wedstrijd in Bahrein negatief testen, dan zou hij eventueel naar Saudi-Arabië mogen afreizen om deel te nemen aan de tweede Grand Prix van 2022.