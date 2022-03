Viaplay onthult nieuwe details over F1-uitzendingen

De nieuwe F1-rechtenhouder in Nederland heeft in de voorbije weken al heel wat informatie over de programmering naar buiten gebracht. Toch komt Viaplay kort voor de start van het nieuwe seizoen nog met enkele nieuwe details.

Verstappen - Master of the track

Iedere Grand Prix zal Max Verstappen de fans een rondje meenemen over het circuit waar dat weekend geracet wordt. De Red Bull-coureur rijdt een virtuele ronde in de simulator van Team Redline in Breda en geeft tekst en uitleg over de belangrijkste punten op de baan. Max Verstappen zegt daarover: "Ik kijk vol enthousiasme uit naar de start van het nieuwe seizoen, waarin we hopelijk onze wereldtitel kunnen verdedigen. Ik denk dat de Viaplay-kijkers een heel spannend jaar mogen verwachten. Ze kunnen zich op elk raceweekend voorbereiden en wat baankennis opdoen door mij op de circuits te zien rijden. Het was erg leuk om de rondes te rijden op de simulator in het hoofdkwartier van Team Redline. Ik hoop dat iedereen zal genieten van alle Formule 1-actie."

Eerder werd al bekendgemaakt dat de documentaire Verstappen - Lion Unleashed op Viaplay te zien is.

Drie speciale onboardkanalen: live meekijken bij Max Verstappen

De abonnees van de nieuwe aanbieder kunnen ook ieder weekend genieten van live onboardbeelden van enkele coureurs. Zo zijn alle verrichtingen van Max Verstappen te volgen via een speciaal kanaal. Ook is er het gehele jaar een onboardkanaal van Valtteri Bottas beschikbaar. Per weekend zal er een derde coureur aan worden toegevoegd. Dit zal elke GP een andere rijder zijn. Komend weekend zijn alle verrichtingen van Lewis Hamilton te volgen.

Praatprogramma’s tijdens de GP-weekends

Tot slot heeft Viaplay bekendgemaakt dat er elke Grand Prix twee praatprogramma’s uitgezonden worden: op vrijdag en maandag. Deze hebben de naam F1 Shakedown en F1 Track Talk meegekregen. Op vrijdag bespreken de Viaplay-analisten en andere experts de verrichtingen van de coureurs en spreken zij hun verwachtingen over het weekend uit. Op maandag blikt Amber Brantsen terug met speciale gasten op het raceweekend.