F1-aanbieder Viaplay gelanceerd, nieuwe Verstappen-docu nu te zien

De Nordic Entertainment Group (kortweg NENT) heeft zich voor de komende drie jaren verzekerd van de Formule 1-rechten in Nederland. Voor een bedrag van ongeveer dertig miljoen euro per jaar heeft NENT de vorige aanbieder Ziggo afgetroefd, waardoor liefhebbers voortaan op het streamingplatform Viaplay terecht kunnen voor de races. Dat platform is vanaf vandaag officieel in de lucht voor de Nederlandse markt. Abonnees vinden er naast Formule 1-content ook series, darts, Bundesliga-voetbal en vanaf augustus de Engelse Premier League.

Bereidheid om te betalen voor Formule 1

Desondanks stelt Telecompaper, dat naar eigen zeggen een representatief onderzoek heeft uitgevoerd, dat de Formule 1 met afstand de grootste publiekstrekker moet worden. "24 procent van de Nederlanders is bereid om te betalen voor sport op tv of laat zijn tv-pakket ervan afhangen. Van deze mensen geeft 43 procent aan bereid te zijn te betalen voor Formule 1." Het zegt iets over de populariteit van F1 in Nederland. Het genoemde percentage ligt namelijk alleen bij het live kijken naar Eredivisie-wedstrijden hoger, daarvoor geldt een bereidheid van 57 procent.

Met het binnenhalen van de Formule 1-liverechten rekent Telecompaper op 350.000 Nederlandse abonnees. Daarmee zou Viaplay achter Netflix, Videoland, Disney+, Amazon Prime en NPO Plus de zesde streamingdienst qua grootte worden. Uit het onderzoek blijkt ook dat vooral huishoudens met een hoger inkomen bereid zijn om een abonnement op Viaplay te nemen. Van de huishoudens met een inkomen boven de 50.000 euro zegt tien procent lid te willen worden, bij gezinnen met een inkomen van 30.000 euro en lager blijft de animo volgens het onderzoek beperkt tot drie procent.

Wat kunnen kijkers verwachten van Viaplay?

Abonnees kunnen vanaf vandaag al de eerste Formule 1-content zien, zoals een terugblik op het voorbije Formule 1-seizoen en op de recente testweek in Barcelona. Ook Max Verstappen geeft acte de présence. NENT heeft een deal met de Verstappens gesloten die volgens de aankondiging moet leiden tot "exclusieve content" en tot enkele optredens van vader Jos als analist. Het eerste resultaat daarvan is een documentaire, die dinsdag gelanceerd wordt. In een persbericht laat Viaplay weten: "In 'Verstappen – Lion Unleashed' praat de Nederlandse superster samen met zijn vader Jos, zijn manager, en andere naasten exclusief met Viaplay over het winnen van zijn eerste Formule 1 kampioenschap in 2021, en wordt er vooruit gekeken naar een spannend seizoen in 2022."

Ook heeft presentatrice Amber Brantsen om tafel gezeten met de internationale analisten voor een Viaplay Original: "Hierin bespreken tweevoudig Formule-1 wereldkampioen Mika Häkkinen, 13-voudig Grand Prix winnaar, David Coulthard en negenvoudig 24 uur van Le Mans kampioen Tom Kristenen het verleden, heden en de toekomst van Formule 1 in een meeslepend gesprek gehost door Amber Brantsen, de nieuwe presentatrice van Formule 1 in Nederland." Ook die is vanaf heden via Viaplay te zien.

Van 10 tot en met 12 maart zal Viaplay de officiële F1-wintertest in Bahrein rechtstreeks uitzenden en voorzien van Nederlands commentaar. Dat commentaar zal dit jaar worden verzorgd door Nelson Valkenburg en cocommentator Melroy Heemskerk. F1 TV zal niet met Nederlands commentaar beschikbaar zijn. Wel heeft Olav Mol gewerkt aan een manier waarop geïnteresseerden zijn commentaar synchroon kunnen leggen met het beeld, ofwel van F1 TV of Viaplay.

Video: Olav Mol over het nieuwe F1-seizoen, Masi en zijn plannen in 2022