AlphaTauri: Samenwerking met Honda is nauwelijks veranderd

Honda liet in 2020 weten dat het eind 2021 de Formule 1 ging verlaten. Nog voor de start van vorig F1-seizoen bereikte Red Bull Racing een akkoord met Honda om vanaf 2022 de aandrijftechnologie van de Japanse fabrikant over te nemen. Later werd bekendgemaakt dat de motor voor komend seizoen nog uit Japan zou komen in verband met de nieuwe E10-brandstof en de toegestane upgrade. Vanaf 2023 zou alles volledig over gaan naar Milton Keynes, maar daar kwam Red Bull-adviseur Helmut Marko begin dit jaar op terug. Honda blijft namelijk tot en met 2025 betrokken bij Red Bull. Tot die tijd blijven de power units voor de Oostenrijkse formatie en AlphaTauri uit Japan komen.

Ondanks het formele vertrek van Honda uit de koningsklasse, is er volgens Franz Tost eigenlijk niets veranderd in de operationele samenwerking met de Japanners. "Honda is nog steeds betrokken met dezelfde mensen, dit is nauwelijks gewijzigd ten opzichte van vorig jaar", vertelt de AlphaTauri-teambaas aan Motorsport Total. "De motoren worden nog steeds in het Japanse Sakura gebouwd. Wat dat betreft merk ik geen verschil. Op operationeel vlak verwacht ik dan ook geen problemen. We hanteren nog steeds dezelfde werkprocessen."

Honda in een andere vorm

Eind januari meldde voormalig hoofd van Honda's F1-project Masashi Yamamato dat het zijn eigen bedrijf ging oprichten, waarmee hij de schakel vormt tussen Honda en Red Bull Powertrains. Naar eigen zeggen vervult de Japanner nu een adviserende rol, waarmee hij Marko en Red Bull-teambaas Christian Horner ondersteunt. Dit geldt niet alleen op het gebied van motoren, maar ook wanneer er bijvoorbeeld een nieuwe talentvolle Japanse coureur opstaat.

Hoewel de naam Honda vorig jaar nog op de achtervleugels van de auto's van Red Bull en AlphaTauri pronkte, is deze voor komend seizoen in een andere vorm op de bolides te bewonderen. Bij de launch van de RB18 viel op dat op de engine cover de letters 'HRC' waren geplakt. Dit staat voor 'Honda Racing Corporation' en is de motor- en autosport divisie van het Japanse merk.