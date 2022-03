Ferrari wil opheldering van FIA over spiegelontwerp Mercedes

Tijdens de laatste F1-test kwam Mercedes met bijna een geheel nieuwe W13 op de proppen. Niet alleen de sidepods waren flink aangepakt, ook het ontwerp van de spiegels was compleet anders dan de concurrentie in Barcelona had gezien. Diverse F1-teams plaatsen vraagtekens bij het design en stellen dat Mercedes aerodynamisch voordeel haalt uit het ontwerp, iets wat volgens de technische reglementen niet is toegestaan. De zaak is besproken tijdens een vergadering van een commissie die advies geeft over technische zaken. Naar verluidt is er een brede overeenstemming bereikt over dat het ontwerp wel voldoet aan de huidige regels.

Echter denkt Ferrari dat de FIA de zaak meer in detail moet bekijken en een technische richtlijn moet uitschrijven die teams adviseert over wat wel en niet is toegestaan. Ferrari-teambaas Mattia Binotto zegt dat de situatie vergelijkbaar is met wat de Italiaanse formatie in 2018 overkwam. Toen liet het de spiegels doorlopen op de halo om daar aerodynamisch voordeel uit te halen. Na een interventie gaf de FIA Ferrari de opdracht om het design te verwijderen.

"Niemand twijfelt aan de legaliteit van de door Mercedes bedachte oplossingen", zegt Binotto. "Maar in 2018 verbonden wij spiegels aan de halo, wat legaal was volgens de reglementen. Twee Grands Prix later dwong een nieuwe technische richtlijn van de FIA ons om deze te verwijderen, dit vanwege het aerodynamisch voordeel. Dit is dan ook het principe waar ik nu de nadruk op leg. De FIA is bevoegd om om opheldering te vragen. Ik ben benieuwd hoe zich dat in deze situatie gaat ontwikkelen."

Kimi Raikkonen in de Ferrari SF71H met de spiegels aan de halo

Gaat Ferrari aandringen bij de FIA?

Volgens Binotto is het voor F1-teams belangrijk om te weten hoe agressief ze mogen zijn met het ontwerp van de spiegels, waardoor ze de luchtstroom kunnen verbeteren. De huidige regelgeving meldt dat elk aerodynamisch voordeel van het bodywork rond de spiegels slechts een 'incidenteel' voordeel mag zijn, maar dat het hoofddoel is dat de spiegels slechts als ondersteuning dienen.

"De FIA heeft altijd duidelijk gemaakt dat de steun voor de spiegels alleen een structurele functie mag hebben. Is er toch aerodynamische invloed mee gemoeid, dan mag die alleen incidenteel zijn", vervolgt de teambaas. "Als dit het principe is geweest dat de FIA in het verleden heeft benadrukt, dan vind ik dat dit vandaag en in de toekomst ook zo moet zijn. Er is geen reden om vandaag van mening te veranderen. Voor wat betreft de ondersteuning van de spiegels: de FIA heeft in het verleden technische richtlijnen opgesteld waarin het basisconcept wordt aangeduid. Ik geloof dat bepaalde oplossingen op deze auto's geen incidentele invloed hebben, maar juist als aerodynamisch voordeel dienen. Ik geloof dat ze in strijd zijn met wat de FIA in het verleden heeft aangegeven."

Op de vraag of Ferrari gaat aandringen bij de FIA voor verduidelijking, antwoordt Binotto. "Het is geen eenvoudige discussie. Het gaat om tien teams, de FIA en de Formule 1. Het zijn twaalf verschillende realiteiten. Elk team probeert water bij de wijn te doen. De gesprekken zijn al onderweg, maar ik weet nog niet welke beslissingen er genomen gaan worden."