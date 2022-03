Ricciardo kan racen in Bahrein na negatieve coronatest

Vorige week moest Daniel Ricciardo de volledige tweede wintertest aan zich voorbij laten gaan omdat hij besmet was geraakt met corona. De coureur uit Perth voelde zich niet lekker bij aanvang van de eerste testdag en zou later positief testen op het virus. Als gevolg hiervan moest Lando Norris alle drie de testdagen in Bahrein in zijn eentje voor zijn rekening nemen.

“Na vorige week positief te zijn getest op COVID-19 kunnen we bevestigen dat Daniel nu meerdere keren negatief is getest en donderdag dus kan terugkeren in de paddock om mee te doen aan de GP van Bahrein van aankomend weekend”, laat het McLaren F1 Team in een statement weten. “Daniel voelt zich elke dag weer wat beter, terwijl hij in isolatie verder herstelt, in lijn met de lokale richtlijnen in Bahrein.”

Als Ricciardo niet op tijd hersteld was geweest van corona, dan had McLaren een beroep kunnen doen op één van de reserverijders van Mercedes, dat motoren levert aan het team uit Woking. Aankomend weekend is Nyck de Vries namens de Duitse fabrieksformatie in Bahrein. De Nederlander heeft toevallig een lange historie met het team van McLaren, als lid van het Young Driver Programme. Verder sloot McLaren eind vorige week ook een overeenkomst met het team van Alpine, om in geval van nood over Oscar Piastri te kunnen beschikken.

Al met al kende McLaren vorige week geen al te beste laatste wintertest in Bahrein. Behalve dat Ricciardo ontbrak, kampte de Britse renstal ook met serieuze remproblemen, die ervoor zorgden dat Norris alleen kortere runs kon rijden. “De test ging absoluut niet volgens plan”, zei teambaas Andreas Seidl eerder. “We hadden een onverwacht probleem met de voorremmen, waardoor onze tijd op de baan behoorlijk beperkt werd, vooral als het gaat om de long runs. We staan dus zeker op achterstand.”

McLaren vloog voor de laatste testdag nieuwe onderdelen in die als tijdelijke oplossing fungeerden. Seidl sprak van een race tegen de klok om voor de eerste race in Bahrein een upgrade op de auto te brengen die het remprobleem definitief kan verhelpen.

Lees meer over McLaren F1: McLaren na problemen met remkoeling in F1-test: “Staan op achterstand”