Het Japanse Grand Prix-weekend is rustig begonnen, maar voor Red Bull Racing en Max Verstappen was het van belang om een goede indruk achter te laten na de dramatisch verlopen race in Singapore. Daar zijn ze ruimschoots in geslaagd. De Nederlander noteerde verreweg de snelste tijd en liet de in vorm verkerende Ferrari-coureur Carlos Sainz met zes tienden ruim achter zich. Op wat afsnijden van de laatste chicane en hier en daar wat licht hinderen na was het een rustige eerste training op Suzuka. Onder andere Red Bull-rijder Sergio Perez en Ferrari-man Charles Leclerc schoten even kort van de baan af, om zonder problemen hun weg te vervolgen.

Dat het verkeer weer een rol van betekenis gaat spelen tijdens het Japanse F1-weekend lijkt duidelijk. Met name Alexander Albon in zijn Williams kwam tijdens zijn snelle ronde een heleboel rijders op zijn pad tegen, al bleef het voor de Britse Thai zonder problemen. Verstappen werd ook gehinderd door de Mercedes van George Russell, al kon laatstgenoemde niet heel veel meer doen om uit de weg te gaan.

Opvallend genoeg was Yuki Tsunoda in de AlphaTauri in de top-vijf te vinden. De Japanner liet voor zijn thuispubliek zien dat het met zijn talent wel goed zit, maar ook het team zit er goed bij. Liam Lawson - die opnieuw de geblesseerde Daniel Ricciardo mag vervangen - noteerde de negende tijd. Een negatieve verrassing zijn de Mercedessen, die ruim buiten de top-tien staan. Wel moet daarbij de kanttekening geplaatst worden dat zij hun snelste ronde hadden gezet op de mediums.