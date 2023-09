Het team van LKYSUNZ had zich bij de FIA gemeld om als nieuw F1-team vanaf 2025 op de grid te melden. Na de aanmelding was het lange tijd wat stil rond de inschrijving, maar op vrijdag kwam er weer nieuws naar buiten. Volgens de renstal is er een miljard dollar aan financiële middelen beschikbaar, mogelijk gemaakt door de Amerikaanse Legends Advocate Sports Group. LKYSUNZ spreekt van een recordbedrag voor een nieuw F1-team. 600 miljoen van dit bedrag is gereserveerd voor het betalen van deelnamegeld.

Over het bedrag aan deelnamegeld is de afgelopen tijd veel te doen. In de huidige Concorde Agreement is een getal van 200 miljoen dollar vastgelegd, maar volgens veel teams past dat niet meer binnen de huidige situatie. "We hebben de commentaren van de teams gehoord en we erkennen met heel ons hart hun inzet om samen met de FIA en de FOM de sport naar het huidige niveau te tillen", verklaart LKYSUNZ CEO Benjamin Durand. "Met het nieuws dat we nieuwe investeringen hebben gekregen ben ik trots om te mogen melden dat wij 600 miljoen dollar deelnamegeld willen betalen in plaats van de vastgelegde 200 miljoen. We kijken uit naar het voortzetten van de positieve discussies die we met de FIA hebben en zijn blij met de financiële investeringen van onze partners."

LKYSUNZ wil vanaf moment één dat ze mogen deelnemen competitief zijn en daar is volgens het Aziatische team dit geld voor nodig. Ze willen deze middelen inzetten om de auto te bouwen en om goede faciliteiten neer te zetten. Daarnaast gaat de inschrijving zich focussen op nieuwe rijdersmarkten, met opleidingstrajecten in Maleisië, Indonesië, Thailand, Kenia en Nigeria. "Ons doel is om de sport competitief te houden en tegelijkertijd diversiteit in de paddock te brengen", vertelt Durand. "Dat is van vitaal belang voor de groei op lange termijn voor alles in de Formule 1." LKYSUNZ is tot nu toe het enige team dat haar thuisbasis in Azië wil bouwen, iets waar ze onderscheidend mee willen zijn. "We erkennen de commerciële waarde om uit te breiden naar Azië en Afrika en vinden dit 100 procent de juiste keuze. Het is realistisch en het belangrijkste is dat het is wat toekomstige en huidige motorsportfans over de hele wereld eisen."

Het is nog altijd niet bekend wanneer de FIA bekendmaakt welke teams goedkeuring krijgen, maar in de wandelgangen gaat het gerucht dat LKYSUNZ niet kan rekenen op een plek. Andretti Global en Hitech staan wel op de nominatie. Of er daadwerkelijk een elfde team bij komt, is ook nog maar te bezien. Vanuit de FOM en F1 zelf is namelijk erg veel kritiek.