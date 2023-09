McLaren F1 haalt met Hirakawa ervaren reservecoureur binnen

Met het binnenhalen van Ryo Hirakawa is duidelijk dat McLaren inzet op ervaring. De Japanse rijder is ondertussen al 29 jaar oud en heeft zijn sporen binnen de endurance-racerij ruimschoots verdiend. In die raceserie blijft de coureur ook actief, want naast zijn werkzaamheden als reserve- en testcoureur bij de Britse renstal zal hij in het WEC voor Toyota blijven rijden. Op dit moment leidt hij samen met teamgenoten Brendon Hartley en Sébastien Buemi ruim in het kampioenschap.

"Ik ben blij om me bij het McLaren F1 team te voegen", vertelt Hirakawa bij de bekendmaking tijdens het Japanse F1-weekend. "Het is een leuk vooruitzicht en ik ben Zak [Brown] en Andrea [Stella] dankbaar voor deze kans." Voor de bekendmaking heeft de Japanner al de kans gehad om in de simulator te rijden in Woking: "Dat zorgt ervoor dat ik een vliegende start kan maken. Ik ben nu volledig klaar voor de rest van het seizoen 2023. Ik ben [Toyota GAZOO] dankbaar dat ze me het mogelijk maken om bij twee teams te dienen als coureur. Als tweede wil ik Morizo-san [hoofd Toyota] danken voor het steunen van mij als coureur."

Ook vanuit McLaren komen positieve geluiden over de komst van Hirakawa. "Ik ben blij om Ryo bij McLaren te verwelkomen", begint teambaas Andrea Stella. "Hij is reservecoureur en versterkt onze support driver pool. We zijn dankbaar voor de samenwerking met Toyota GAZOO, waardoor Ryo de mogelijkheid krijgt om naast zijn werkzaamheden [daar] deze nieuwe rol op zich te nemen. Hij heeft een indrukwekkend track record in de World Endurance met en heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. We kijken er naar uit om intensief met Ryo samen te werken." Stella beaamt dat de nieuwkomer al een paar keer Woking bezocht heeft: "Zijn ervaring is een toevoeging aan de sterke stal aan reservecoureurs die we hebben."

Huidige reserverijders McLaren

McLaren had voor de eerste vijftien rondes een deal met Aston Martin om reservecoureurs Felipe Drugovich en Stoffel Vandoorne op te kunnen roepen, maar die overeenkomst is na Singapore afgelopen. Wel weten we dat McLaren kan rekenen op de diensten van Mercedes-reserve Mick Schumacher. Ook heeft het team in de eigen stal IndyCar-rijder Patricio O'Ward zitten, al mist de Mexicaan nog een superlicentie.