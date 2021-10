Gasly blijft Verstappen voor in natte derde training, Hamilton P18

Na een moeizame vrijdag concludeerde Max Verstappen dat er nog veel werk aan de winkel was bij Red Bull Racing. De Nederlander toonde zich niet tevreden over de RB16B in droge omstandigheden en hoopte de derde training als ijkpunt te kunnen gebruiken, om te zien of het daadwerkelijk beter zou gaan in het droge. De weergoden staken daar echter een stokje voor. Voor de afsluitende training regende het namelijk hevig boven Istanbul Park, waardoor het asfalt behoorlijk nat was en coureurs de slicks maar beter binnen konden laten.

Doordat teams maar een beperkt aantal intermediates en full wets van Pirelli krijgen en er voor de rest van het weekend ook nog regen dreigt, was er weinig animo om meteen naar buiten te gaan. AlphaTauri-coureurs Pierre Gasly en Yuki Tsunoda bleken na tien minuten de eersten om de stilte te doorbreken en het aanwezige publiek enig vermaak te bieden. Onder meer Ferrari en McLaren volgden dat voorbeeld en besloten de full wets van stal te halen. Het leverde met 1.36.299 een eerste richttijd op, die op de klokken is gebracht door Carlos Sainz. De Spanjaard zal zondag helemaal achteraan starten, maar bleek op zaterdagochtend prima uit de voeten te kunnen met de omstandigheden.

Die omstandigheden waren door het ruwere asfalt trouwens een stuk beter dan vorig jaar, al bleek het nog wel opletten geblazen. Dat werd vooral duidelijk toen de intermediates voor de dag werden gehaald. Lando Norris was de eerste om die overstap te maken en gaf aan dat het 'absoluut de betere band' was voor de omstandigheden van dat moment. Het bleek echter niet voor iedereen. Zo spinden Pierre Gasly en Nikita Mazepin op hoge snelheid in bocht elf, waar nog veel water stond. Beide heren konden hun weg vervolgen, maar die luxe had George Russell niet. Waar de Williams-coureur doorgaans komt bovendrijven in lastige condities was uitgerekend hij de eerste die zaterdag de mist inging. Russell verloor de controle over zijn wagen in bocht twee, belandde in het grid en zorgde voor de eerste code rood van de dag.

Het leidde tot een kortstondige onderbreking en betekende eveneens dat fans nog langer moesten wachten op Mercedes en Red Bull. Net toen Lewis Hamilton naar buiten reed en voor zijn out-lap onderweg was, schoot zijn toekomstig teamgenoot er namelijk af. Na een half uur stonden de seinen alsnog op groen en klokte Hamilton een 1.33.636 met zijn eerste poging op intermediates. Verstappen maakte niet veel later zijn reputatie waar: in de regen meteen in de allereerste ronde leveren. De Nederlander ging maar liefst 1.1 seconde sneller dan Hamilton en wist het commando met 1.32.464 over te nemen. Tijdens de tweede ronde spinde Verstappen even, maar daar kon hij getuige zijn boordradio "zo, even een mooie 360 tussendoor" wel om lachen.

Niet veel later verbeterde Verstappen zichzelf tot een 1.31.043 en leek hij het - met nog ruim een kwartier op de klok - voor gezien te houden. De Limburger stapte uit de auto en zag teamgenoot Sergio Perez het stokje kortstondig overnemen. Die tijd wist Verstappen met een run in de ultieme slotfase nog te kloppen, maar Gasly bleef buiten schot. De Fransman noteerde namelijk 1.30.447 op zijn banden met de groene wangen en bleef Verstappen ruim anderhalve tiende voor. Achter Verstappen en Perez completeerde het Ferrari-duo de top-vijf. Naar een Mercedes hoeven we daarin niet te zoeken. Valtteri Bottas sloot de derde training als negende af, Hamilton wist na vijf rondjes schijnbaar wel genoeg en tuimelde in de tijdenlijst nog tot P18. Hij stond daarmee achter beide Haas-coureurs, waarbij vooral Mick Schumacher een uitstekende indruk maakte op P13.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Turkije begint vanmiddag om 14.00 uur Nederlandse tijd. Alle actie is natuurlijk rechtstreeks te volgen in het liveblog van Motorsport.com

Uitslag derde vrije training GP van Turkije: