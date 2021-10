F1-team Alfa Romeo nadert overname door Andretti Autosport

Er wordt al wekenlang gespeculeerd dat de Amerikaanse grootmacht in de autosport interesse heeft in een Formule 1-avontuur. Insiders en goed geïnformeerde bronnen weten nu te melden dat het oog van Andretti is gevallen op Alfa Romeo. De onderhandelingen tussen de Amerikaanse operatie en de eigenaren van het F1-team zouden zich al in een vergevorderd stadium bevinden.

Grootmacht in de autosport

Andretti Autosport is in handen van Michael Andretti, die zelf ook geracet heeft in de Formule 1. De Amerikaan zou graag een eigen Formule 1-team toe willen voegen aan zijn portfolio en is daarover al een tijdje in gesprek met de eigenaren van Alfa. De deal zou in de komende weken al rond kunnen komen, al heeft Islero Investments nog geen definitief ja gezegd tegen de verkoop van haar meerderheidsbelang in de renstal. De investeringsmaatschappij nam de Zwitserse renstal uit Hinwil in 2016 over van het Zweedse Longbow Finance.

Andretti Autosport is een van de bekendste namen in de racerij die in tal van kampioenschappen reeds actief is. Zo heeft Andretti eigen teams rijden in onder andere de IndyCar Series, het Amerikaanse IMSA-kampioenschap, de Formule E en de Extreme E. In laatstgenoemde klasse werkt Andretti samen met United Autosport, het raceteam waar McLaren CEO Zak Brown mede-eigenaar van is.

Alfa Romeo wil niet reageren

Het Formule 1-team van Alfa Romeo – oorspronkelijk actief onder de naam van oprichter Peter Sauber – wil niet reageren op de overnamegeruchten. Ook teambaas Frederic Vasseur liet er vrijdag in Turkije weinig over los: “Ik kan er niets over zeggen omdat het simpelweg buiten mij om gaat”, aldus de Fransman. “Ik ben de CEO en teambaas maar dit soort onderhandelingen worden niet met mij gevoerd, dat is een zaak voor de aandeelhouders. Er doen zoveel verhalen de ronde dat je deze vraag aan de aandeelhouders van het bedrijf moet stellen.”

Andretti zou interesse in de Formule 1 hebben gekregen door de komst van een nieuw Formule 1-reglement in 2022. Daarmee moeten de verschillen tussen de grote en kleine teams kleiner worden, waardoor ook de teams die over minder financiële middelen beschikken mee zouden kunnen strijden om de prijzen. Andretti liet eerder al weten dat hij alleen als klantenteam interesse zou hebben in de Formule 1. De nieuwe regels omtrent het budgetplafond creëren echter een heel nieuwe situatie die ook Andretti blijkbaar wel kan bekoren.

Michael Andretti stond zelf namens McLaren dertien keer aan de start van een Formule 1-race. De oud-coureur is de zoon van Mario Andretti, de Formule 1-wereldkampioen van 1978.