Max Verstappen: "Alonso kan dit F1-seizoen zeker races winnen"

Max Verstappen is het F1-seizoen op de best mogelijke manier begonnen en eigenlijk valt hetzelfde te zeggen van Fernando Alonso. De Spanjaard bekroonde zijn eerste race met Aston Martin meteen met een podiumnotering. Het wegvallen van Charles Leclerc heeft natuurlijk een handje geholpen, maar los daarvan verdient de Spaanse routinier lof. Zo legde Alonso een sterke race pace aan de dag en kreeg hij het publiek op de banken met de inhaalacties op Lewis Hamilton en Carlos Sainz.

Helmut Marko liet in de paddock al weten dat hij heeft genoten van Alonso en dat hij hem het podium wel gunt. Dat laatste geldt ook voor de coureurs van Red Bull, te beginnen met Verstappen. "Ik hoop voor Fernando dat hij weer vooraan mee kan doen, omdat hij natuurlijk een paar jaar heeft gehad waarin het voor hem niet mogelijk was om daar te vechten. In dat opzicht ben ik blij dat hij hier na de allereerste race van het seizoen zit", duidt Verstappen op de bank in de persconferentiezaal.

De opmars van Alonso tekent zijn eigen klasse op 41-jarige leeftijd, maar misschien nog wel meer het goede werk dat Aston Martin afgelopen winter heeft verricht. "Ik denk ook dat Aston Martin echt de spirit en de drive heeft om te winnen. Ze hebben daar de juiste mensen voor aangenomen", haakt Verstappen in. Bij het aannemen van de juiste mensen is Red Bull-aanwinst Dan Fallows natuurlijk van niet te onderschatten belang. "Eigenlijk kan het alleen nog maar beter gaan."

Gevraagd of Alonso dit jaar een factor van belang wordt in de titelstrijd geeft Verstappen aan dat het misschien nog een brug te ver is, maar dat een overwinning wel haalbaar moet zijn. "Het is moeilijk om te zeggen of ze dit jaar al meteen mee kunnen doen in de titelstrijd. Maar ik denk zeker dat overwinningen haalbaar zijn. Ik heb zelf ook in de situatie gezeten dat ik meestal twintig tot veertig seconden achterstand had, maar toch twee à drie races per jaar kon winnen", duidt hij op de dominante jaren van Mercedes. "Sommige circuits passen gewoon goed bij je auto en dan kan alles ineens samenkomen. Daarnaast kun je natuurlijk altijd nog een keer wat geluk hebben of hulp krijgen. Ze hebben in ieder geval een competitief pakket, nu gaat het om het doorontwikkelen."

Teamgenoot Sergio Perez, die het seizoen is begonnen met een tweede stek, is een vergelijkbare mening toegedaan. "Ik ben vooral blij om Fernando hier te zien. Ze hebben geweldig werk geleverd en het is mooi om Fernando in zijn eerste race voor het team al meteen op het podium te hebben. Op sommige circuits zullen ze absoluut meedoen voor de overwinning."

Video: De eerste tik die Verstappen heeft uitgedeeld en de topdag van Alonso geanalyseerd in een nieuwe F1-update