Alonso: Podium stond niet op onze radar voor F1-seizoen 2023

Bij de start verloor Fernando Alonso nog posities aan Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell, maar de Spanjaard knokte zich vervolgens sterk naar voren. De Spaanse routinier kwam vierde te liggen door de uitvalbeurt van Charles Leclerc en verschalkte in de slotfase Carlos Sainz voor de laatste podiumplek.

“Dit is het perfecte begin van dit project”, zegt Alonso na de race tegen de geschreven media, waaronder Motorsport.com. “We hadden niet verwacht dat we zo competitief konden zijn. Ons doel voor 2023 was om in het middenveld mee te doen, misschien het eerste team te zijn in dat middenveld en dan vervolgens dichter bij de teams in de top-drie te komen. Een podiumplaats stond niet op onze radar voor 2023. Maar nu blijken we in Bahrein de tweede auto van het veld te hebben, achter Red Bull. Dus ja, dit komt voor ons wel een beetje als een verrassing. Maar we zijn extreem trots en blij met het werk dat in de fabriek in Silverstone is gedaan. Mijn complimenten aan iedereen. Laten we van dit moment genieten en hierop verder bouwen.”

Alonso duelleerde tijdens de Grand Prix van Bahrein onder andere met Lewis Hamilton en Carlos Sainz. “Natuurlijk heb ik daar van genoten. Ik heb ze immers ingehaald”, merkt hij met een lach op tijdens de persconferentie. “Nee, om vooraan met deze fantastische coureurs en geweldige kampioenen te vechten, is wel meer intens. Er komt iets meer adrenaline bij kijken als je wiel aan wiel met deze jongens gaat. Dus ik was erop gebrand om geen fouten te maken en met niemand contact te maken. Als je voor P12 vecht, verlies je niet zoveel als er wat misgaat, maar nu stond er een topresultaat op het spel. Maar ik voelde me goed. De auto was fantastisch om mee te rijden. Dat laatste was waarschijnlijk onze kracht. Tijdens het testen maar ook tijdens het weekend. De race voelde misschien lang aan omdat ik heel graag de finishvlag wilde zien en het podium wilde betreden, maar de auto reed zo goed dat ik nog wel een uur langer had kunnen rijden.”

Over de aanvaring met teamgenoot Lance Stroll in de openingsronde laat Alonso weten: “Ik dacht het George was, maar ik zag het moment later terug op tv en het bleek om Lance te gaan. Hij had een zeer goede start en reed naast me op weg naar de vierde bocht. We kwamen daar goed weg. Beide auto’s hielden er niets aan over en konden door. Dat was ons geluk en uiteindelijk hebben we met beide auto’s goede punten behaald. Ik ben erg blij voor het team. Ze hebben dit verdiend.”

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Bahrein