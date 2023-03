Horner na podiumplaats Alonso: Aston Martin onze grootste rivaal

Fernando Alonso en Aston Martin maakten zowel tijdens de testdagen als de vrije trainingen voor de eerste race al een sterke indruk. In de kwalificatie was Ferrari echter het tweede team achter Red Bull, met dank aan de rechtelijnsnelheid van de SF-23. Maar in racecondities bleek de Aston Martin de tweede auto in het veld. Na bij de start achter de Mercedes-coureurs te zijn beland knokte Alonso zich gedurende de rest van de wedstrijd terug naar voren, om uiteindelijk - mede geholpen door een uitvalbeurt van Charles Leclerc - achter Max Verstappen en Sergio Perez als derde aan de finish te komen.

“Ze zagen er echter sterk uit in de race”, laat teambaas Christian Horner aan onder andere Motorsport.com weten. “Het was goed om Fernando aan de voorkant van het veld te zien, het geeft de veertigers onder ons hoop! Hij heeft zeer goed gereden en de Aston Martin lijkt een goede auto te zijn.” Op de vraag van Motorsport.com of Aston Martin op race pace nu de voornaamste rivaal van Red Bull is, antwoordt de Brit: “Afgaande op wat we in deze ene race gezien hebben, kun je stellen dat ze hier het op één na sterkste team waren. Dus ja.”

Bij Aston Martin is Dan Fallows tegenwoordig de technisch directeur. De Brit kwam vorig jaar over van Red Bull Racing, waar hij hoofd aerodynamica was. Of Red Bull er spijt van heeft dat zij Fallows naar Aston Martin heeft laten vertrekken? Horner: “Nee, want we hebben een fantastisch team. De wereld draait door, niets staat stil. Ze hebben afgelopen winter goed werk verricht en we zijn gevleid dat ze met een auto zijn gekomen die erg veel op de onze lijkt. Het was goed om onze oude auto zo goed te zien gaan!”

Goede start voor Red Bull 'cruciaal'

Dat Red Bull meteen aan het begin van het seizoen een sterke auto heeft, is ook belangrijk met het oog op de straf die zij vorig jaar kreeg voor het overschrijden van het het budgetlimiet in 2021. Onderdeel van de sanctie was dat het team uit Milton Keyes tien procent minder tijd aan het testen van aerodynamica mag besteden, terwijl zij als winnende constructeur sowieso al de minste windtunneltijd krijgt toebedeeld.

“Het team heeft het fantastisch gedaan door zo’n resultaat te boeken in de eerste race, terwijl onze tijd in de windtunnel is ingeperkt”, aldus Horner. “We moeten nu efficiënt te werk gaan bij het verder ontwikkelen van de auto en elk circuit komt met zijn eigen uitdagingen. Maar dit was in elk geval een goed begin.”

De ware impact van de straf wordt volgens Horner later pas zichtbaar. “Dit is iets wat we in de komende twaalf maanden moeten gaan zien. Want het is niet alleen van invloed op de auto van dit jaar, maar ook op de auto van volgend jaar. Het is echter zeer positief voor ons dat er momenteel geen fundamentele problemen met de wagen zijn die tijd en middelen opslokken. Vanwege de straf was het cruciaal om een goed startpunt te hebben en daar zijn we als team fantastisch in geslaagd.” Of de straf de boel misschien ook op scherp heeft gezet in de fabriek? “Het zorgt ervoor dat je efficiënt moet zijn. Maar wat we aan windtunneltijd verloren hebben, hebben we gewonnen aan motivatie.”

