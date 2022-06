Verstappen torenhoge favoriet voor F1-wereldtitel bij wedkantoren

Na de sterke start van Ferrari is het inmiddels Red Bull Racing dat de regie strak in handen heeft. In beide kampioenschappen heeft het team een forse voorsprong: Max Verstappen staat bij de coureurs maar liefst 46 punten voor op teamgenoot Sergio Perez, terwijl de Oostenrijkse formatie zelf 76 punten meer heeft dan Ferrari. Het zorgt er ook voor dat de quoteringen flink veranderd zijn ten opzichte van de GP van Miami, toen de Scuderia nog in beide kampioenschappen aan kop ging. Verstappen werd toen al licht als favoriet gezien met een quotering van 1,86, terwijl zowel Red Bull als Ferrari een quotering van 1,91 had. Dat betekent dat wereldtitels van de Nederlander en de twee teams respectievelijk 1,86 en 1,91 euro per ingezette euro zouden opleveren.

Sindsdien heeft Red Bull echter alle races gewonnen: in Monaco was Perez de sterkste, de overige races waren een prooi voor Verstappen. Het mag dan ook geen verrassing heten dat de regerend wereldkampioen bij het Nederlandse wedkantoor Toto dan ook de torenhoge favoriet is voor een nieuwe titel na de Canadese Grand Prix. Iedere ingezette euro levert momenteel slechts 1,17 euro op als Verstappen daadwerkelijk wereldkampioen wordt. Charles Leclerc is de eerstvolgende, maar zijn quotering is momenteel al 6,95. Sergio Perez heeft eveneens een veel hogere quotering gekregen, want die van de Mexicaan staat momenteel al op 29,00. George Russell (50,00), Lewis Hamilton (60,00) en Carlos Sainz (90,00) zijn de overige coureurs die per ingezette euro minder dan 100 euro opleveren bij een wereldtitel. Daarna volgen Daniel Ricciardo, Fernando Alonso en Lando Norris met een quote van maar liefst 1500. Wereldtitels van Alexander Albon en Nicholas Latifi leveren het meeste op met een quotering van 5000.

Wat betreft de teams ziet Toto Red Bull Racing en Ferrari niet langer als gelijkwaardige titelkandidaten. De Oostenrijkse renstal is na de recente successen gebombardeerd tot de grootste kanshebber op het kampioenschap en krijgt een quotering van slechts 1,24, die van Ferrari is juist behoorlijk gestegen en staat momenteel op 4,90. Mercedes krijgt nog een kleine kans van Toto op het behalen van de wereldtitel, want iedere ingezette euro levert bij een titel 17,75 euro op. Alfa Romeo, Alpine en McLaren volgen daarna met een quotering van 2000, terwijl Haas en AlphaTauri op 2500 staan. De rijen worden gesloten door Aston Martin (3000) en Williams (5000).