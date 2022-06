Hamilton verwacht minder extreme F1-experimenten van Mercedes

De Mercedes W13 heeft al het gehele seizoen veel problemen met porpoising en bouncing. Daardoor kan het ware potentieel van de wagen niet getoond worden en komt de formatie flink tekort ten opzichte van Red Bull Racing en Ferrari. In een poging het tij te keren, koos Mercedes er diverse vrijdagen voor om te experimenteren met de afstelling. Lewis Hamilton was door zijn jarenlange ervaring vaak de klos. Op de vrijdag van de Grand Prix van Canada testte de Brit met “iets relatief extreems”, om vervolgens te concluderen dat het een ramp was. De zevenvoudig wereldkampioen herpakte zich sterk en eindigde op zondag als derde, een evenaring van zijn beste resultaat van 2022.

Motorsport.com vroeg hem naar zijn rol als ‘proefkonijn’ in dit lopende seizoen. Hamilton grapt: “Misschien kan George in de tweede helft van het seizoen de experimenten uitvoeren!”. Hij voegt daar op een serieuze toon aan toe: “Ik denk dat we vanaf nu wat voorzichtiger worden en niet te veel experimenten uitvoeren. Het hindert je echt in het vervolg van het weekend, met name als bijvoorbeeld de eerste twee vrije trainingen op een droge baan plaatsvinden en het in VT3 regent”, refereert Hamilton aan het GP-weekend in Canada. “We hebben daar veel geleerd en verbeterd, waardoor we weer stappen kunnen maken. De snelheid was er geweldig. Dat was heel prettig, want dat is dit jaar zeker niet altijd het geval geweest. Het is mooi dat we eindelijk eens een goede strijd konden leveren.”

De verwachtingen voor de thuisrace op Silverstone van volgend weekend zijn hoog. De gladde asfaltlaag zou beter bij de Mercedes moeten passen, en porpoising zou verholpen moeten zijn. “Ik wil gewoon met die andere teams strijden”, doelt hij op Ferrari en Red Bull. “Ik hoopte in Canada dat we hen na de safety car bij konden houden en konden duelleren, maar ze waren te snel. We komen er echter wel.”