Slechts drie races geleden leek Mercedes het lek boven te hebben. Het updatepakket dat in Barcelona op de W13 verscheen, zorgde voor een grote stap voorwaarts. De constructeurskampioen toonde in Spanje haar beste vorm tot dan toe. George Russell knokte enige tijd met de Red Bull van Max Verstappen, Lewis Hamilton kwam vanaf de laatste plaats terug tot P5 en legde een indrukwekkende snelheid aan de dag.

Inmiddels zijn we een paar weken verder en alle hoop en positiviteit is ver te zoeken. De Mercedes was in Monaco en Baku uitermate lastig te besturen voor beide rijders. De enorme hoeveelheid porpoising deed het team pijn, zowel letterlijk als figuurlijk. Waren de omstandigheden in Barcelona optimaal voor de geplaagde wagen? Of pasten de karakteristieken van de voorbije twee circuits gewoonweg niet bij de auto? Motorsport.com gaat op zoek naar het antwoord.

Lewis Hamilton: "Het was echt een enorm gevecht met deze auto"

Het probleem van de ui

Mercedes zit al het gehele seizoen in een spagaat. Het team wil de rijhoogte en ophanging zo dicht mogelijk bij de grond hebben voor optimale prestaties. Anderzijds veroorzaakt dat porpoising, wat het rijgedrag zeker niet bevordert en de rijders frustreert. Met een hogere rijhoogte en een zachte vering om het stuiteren tegen te gaan is de bolide simpelweg niet snel genoeg. Een lage en te stijve afstelling werkt porpoising weer in de hand. Head of trackside engineering Andrew Shovlin legt uit dat het een hoofdpijndossier wordt: “We realiseren ons dat dit een zeer, zeer gecompliceerd probleem is. Je kunt geen oplossing toepassen waardoor het opeens verdwenen is. Het zal altijd blijven, je moet je er een weg omheen zien te werken. Misschien duurt het wat langer dan verwacht. Het probleem is als met een ui: je kunt wat laagjes weghalen, maar er komt altijd weer een volgende. Hoe meer je leert, hoe meer je je realiseert dat je het eigenlijk niet weet.”

George Russell, Mercedes W13 Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Werk aan de winkel

De crux van het probleem zit hem in het feit dat de W13 de optimale downforce genereert wanneer de wagen heel dicht bij de grond wordt afgesteld. Dat wordt versterkt wanneer het oppervlak vlak en consistent is, zoals de asfaltlaag in Barcelona. Wanneer de baan hobbeliger is, zoals in Monaco en Baku, wordt het lastiger om de W13 in de juiste window te brengen. Wat Mercedes nog niet heeft kunnen achterhalen, is welke hoeveelheid van porpoising in die gevallen te maken heeft met aerodynamische redenen en hoeveel met de mechanische afstelling. “Het is een uitdaging”, erkent Shovlin. “In Baku zagen we hetzelfde als in Monaco. We hebben in Barcelona progressie geboekt, want op de rechte stukken was het allemaal aangenaam, rustig en comfortabel voor onze rijders. Maar het lijkt erop dat er op hobbelige circuits meer problemen zijn. Je kunt niet uitkristalliseren wat aerodynamisch is en wat mechanisch. Het einde van het liedje is dat we nog werk aan de winkel hebben.”

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Barcelona toont potentie van Mercedes W13

Het feit dat het in Monaco en Baku zo moeizaam ging, onderstreept nogmaals waarom de Spaanse GP zo goed verliep. En dat heeft niet alleen te maken met het feit dat het asfalt in Barcelona zoveel gladder is dan tijdens de twee stratenraces. De GPS-data van de Grand Prix van Spanje toont aan dat de W13, zonder porpoising en in de juiste window, op sommige vlakken nog sterker is dan de Ferrari en de Red Bull. Wanneer we de kwalificatieronden van George Russell, Charles Leclerc en Max Verstappen vergelijken, was de Mercedes op diverse delen van het circuit de snelste bolide. De W13 topte de speed traps aan het einde van zowel start-finish als het achterste rechte stuk richting bocht 10. Interessanter is dat de Zilverpijl als snelste door de snelle rechterknik bocht 3 ging. Juist hier komt de aerodynamische efficiëntie van de moderne F1-bolides naar boven.

Dit alles toont aan dat Mercedes beter presteert in snelle bochten (wanneer de auto niet stuitert) dan in langzame knikken waar Monaco en Baku om bekendstaan. Shovlin legt uit: “In Spanje waren we met een kleine voorsprong het snelste op de rechte stukken. En met een kleine marge waren we het snelste in twee snelle bochten. Op lage snelheid waren we niet goed genoeg. We hebben daar dus geleerd dat we aan de langzame bochten moeten werken. En dan kom je in Monaco en Baku, waar alles draait om lage snelheid. Daaraan gekoppeld heb je de rijhoogteproblemen. Er zijn circuits die ons beter liggen dan deze twee banen. Het is voor ons noodzaak om het probleem onder de knie te krijgen, te zien wat we kunnen verbeteren. Het is duidelijk dat andere teams beter werk geleverd hebben.”

George Russell, Mercedes W13 Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Glad asfalt

Wat de races in Barcelona, Monte Carlo en Baku vooral duidelijk maken, is dat Mercedes nog niet in staat is om een constant prestatieniveau op het asfalt te leggen. Hobbelige circuits, zoals Montreal van aankomend weekend, blijven hoofdpijndossiers totdat er significante verbeteringen gevonden worden. Andere banen zoals Silverstone en Paul Ricard lijken beter te passen. Shovlin realiseert zich maar al te goed dat het topteam niet alleen kan uitkijken naar circuits die goed bij de auto passen. Wie kampioen wil worden, moet overal goed uit de voeten kunnen. “Na Monaco en Baku kunnen we stellen dat de achterstand lijkt te groeien wanneer we op een hobbelig circuit rijden. In de data en op de onboardbeelden zie je waar de coureurs mee te maken krijgen. De auto is niet goed afgesteld. De hobbels worden niet geabsorbeerd. Op de rechte stukken beweegt hij alle kanten op. Montreal is ook geen glad circuit. Paul Ricard en Silverstone zouden beter moeten zijn. Maar ook op gladde banen weten we dat onze basisperformance niet op orde is. Dat moet beter.”

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Nieuw concept

De aanzienlijke problemen op de recente stratencircuits hebben de discussie over het Mercedes-concept aangewakkerd. Teambaas Toto Wolff erkende na de race in Azerbeidzjan dat het concept niet heilig is. De formatie is bereid om over te stappen op een geheel nieuw idee als dat beter lijkt te werken. Op dit moment ligt de focus echter op het verbeteren van de W13, die - zoals in Spanje bleek - wel degelijk potentie heeft. Een nieuwe vormgeving voor de sidepods is niet het ei van Columbus, zo denkt Shovlin: “De wegliggingproblemen hebben naar alle waarschijnlijkheid niets te maken met de vorm van het bodywork, het is echt iets mechanisch. Er zijn veel gebieden waar we naar kijken. Het is te simpel om te zeggen dat een radicaal andere auto het probleem verhelpt. De engineers identificeren de goede en zwakke punten. Daar werken we dan aan. Op dit moment is de lijst met zwakke punten langer dan we zouden willen. Dat moeten we eerst oplossen.”

Video: Hamilton klaagt over rugproblemen op boardradio