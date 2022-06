Laatste tickets F1 Spa: Nu met 20 procent korting!

Van 26 tot en met 28 augustus 2022 is de Formule 1 weer te gast op Spa-Francorchamps. De Belgische omloop is uitermate populair bij rijders en fans, maar toch staat de race zwaar onder druk. Door de komst van vele nieuwe Grands Prix, dreigen historische wedstrijden van de kalender te verdwijnen. De kans is aanzienlijk dat Spa-Francorchamps in 2023 niet meer op de Formule 1-kalender staat. Misschien is dit wel de laatste kans om de Formule 1-actie op Spa live te aanschouwen.

De Grand Prix van België 2022 is zo goed als uitverkocht. Motorsport Tickets heeft echter nog een beperkt aantal kaarten voor de vrijdag en zaterdag bemachtigd. Voor de snelle beslisser ligt er bovendien een korting van 20 procent te wachten.

F1 tickets Spa-Francorchamps: 20 procent korting met de code SPA2022

Met dit ticket heb je op vrijdag en zaterdag algemene toegang tot het circuit. Dat houdt in dat je geen vaste tribuneplaats hebt, maar wel overal langs het circuit kunt kijken. Dit is doorgaans een van de meest populaire opties onder de Formule 1-fans, omdat je de actie op meerdere punten kunt aanschouwen. Ervaar de topsnelheid op Kemmel Straight, zie je favoriet op lage snelheid in Bruxelles of ervaar de downforce in Pouhon. Met dit ticket is het allemaal mogelijk.

