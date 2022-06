Het zijn Red Bull en Ferrari die dit jaar met elkaar om de Grand Prix-overwinningen strijden, maar tegelijkertijd kampen deze teams met de nodige betrouwbaarheidsproblemen. Bij Red Bull was het bij de eerste race in Bahrein al meteen goed mis. Beide coureurs vielen in de slotfase uit door een probleem gerelateerd aan het brandstofsysteem. Max Verstappen moest zijn wagen daarna ook in Australië aan de kant zetten vanwege een brandstoflek, en vorige week kreeg Sergio Perez opnieuw een DNF voor de kiezen toen zijn versnellingsbak het begaf.

Ferrari zag Charles Leclerc in Spanje en Azerbeidzjan door een motorisch probleem uitvallen, terwijl de Monegask in beide gevallen aan de leiding van de race reed. Carlos Sainz kwam drie keer niet aan de finish. In Australië en Imola kwam dit door een incident, in Baku werd hij geveld door een hydraulisch falen.

"Uiteindelijk komt het hier neer op betrouwbaarheid versus performance. Hoeveel risico wil je als team nemen om je doel te behalen? Dat is de strekking van dit verhaal", aldus Robert Doornbos in gesprek met Motorsport.com. "De motoren zijn verzegeld, maar je hebt nog steeds verschillende modi waarin je kan rijden. Vanaf de derde training moet je een vaste modus hebben gekozen voor de rest van het weekend. Je mag in de race nog wel terugschroeven maar daarna kun je hem niet meer opschroeven. Als je naar de boordradio’s luistert, hoor je dat hier nog steeds mee wordt geëxperimenteerd."

"En ik denk ook dat de klantenteams worden ingezet om de limieten op te zoeken", vervolgt Doornbos. Ook Haas, Alfa Romeo en AlphaTauri zijn dit jaar op motorisch vlak kwetsbaar gebleken. "Maar als er in één race vier motoren van Italiaanse makelij uitvallen, zoals in Baku, dan heb je als Ferrari zijnde wel echt een probleem", zegt Doornbos. Kun je op basis daarvan stellen dat ze bij Ferrari meer risico nemen omwille van de performance? “Ik denk dat Ferrari er wel alles aan heeft gedaan om er dit jaar te staan. Ze zitten duidelijk op de limiet", ziet Doornbos. "Maar dat zitten ze bij Red Bull ook."

Doornbos merkt op dat het voor iemand van buiten lastig is om inzicht te krijgen in welke problemen er werkelijk spelen. "Het is zo complex tegenwoordig dat je niet zeker weet of een coureur daadwerkelijk is uitgevallen door een probleem met het component dat het team naar buiten communiceert, of dat er iets anders aan de hand is geweest. In het geval van een blow up is het makkelijk, maar als er softwareproblemen zijn die weer tot hydraulische problemen leiden, dat zal je als buitenstaander niet te weten komen."

'Perez schuift schuld weg'

De F1-analist van Ziggo Sport acht de kans groot dat Sergio Perez in Canada is uitgevallen als gevolg van zijn crash in de kwalificatie. De Mexicaan zette zijn RB18 in de race langs de kant met een versnellingsbakprobleem. "Een auto krijgt op zo'n moment toch een tik te verwerken die hij niet hoort te krijgen", aldus Doornbos over de schuiver van Perez op zaterdag. "Dan kun je alles nog zo goed nalopen voor zondag... Maar het was natuurlijk wel heel toevallig dat uitgerekend zijn bak er in de race mee ophield. In dit geval denk ik dus dat die uitvalbeurt is gebeurd doordat hij zaterdag is gecrasht, dat daar toch iets kapot is gegaan in de auto wat pas in de race tot uiting is gekomen.” In dat opzicht heeft Doornbos het meer met Charles Leclerc te doen. "Als je zoals Leclerc twee keer uitvalt door iets motorisch, iets waar je echt niets aan kunt doen, terwijl je aan de leiding rijdt, dat is wel echt heel zuur. Maar het hoort bij de sport."

Perez stelde eenmaal terug in de paddock van het Circuit Gilles Villeneuve dat zijn uitvallen niets van doen had met zijn incident een dag eerder. Doornbos: "Hij heeft er natuurlijk baat bij om de schuld bij zichzelf weg te schuiven. Dus ik begrijp dat hij zegt dat het niets met zijn crash te maken heeft gehad. Maar we zagen vorig jaar Leclerc op zaterdag crashen in Monaco, waarna er op de dag van de race toch iets kapot bleek te zijn, waardoor zijn aandrijfas het begaf tijdens de opwarmronde. De bak was heel gebleven en werd niet vervangen, maar een ander component had schade opgelopen, wat door het team over het hoofd was gezien. Hoewel de klap van Leclerc wellicht zwaarder was dan die van Perez, kun je nooit helemaal uitsluiten dat zo'n incident toch ergens een rol heeft gespeeld."

Volgens Perez had zijn uitvallen waarschijnlijk van doen met de nieuwe reglementen voor 2022. Kan het zijn dat het materiaal het dit jaar zwaarder te verduren krijgt door zaken als porpoising, bouncing en bottoming? "Zeker", zegt Doornbos. "Maar dat kun je analyseren en proberen te verbeteren. Er zitten ruim tweehonderd sensoren op een Formule 1-auto, dus die kun je allemaal uitlezen. Als je ziet hoe ruw de auto’s over kerbstones gaan en hoe groot en log ze zijn in de langzame bochten, dan zie je wel dat de Formule 1 echt veranderd is. Maar ik denk dat porpoising ook wel wat kapot kan maken."

'Het blijft onvoorspelbaar'

Sommigen stellen dat het wereldkampioenschap dit jaar wel eens beslist kan worden door problemen met de betrouwbaarheid en de daaruit voortvloeiende gridstraffen. "Ik vind het allemaal eigenlijk nog wel meevallen hoor", zegt Doornbos. "Ik kan me jaren herinneren dat ze minimaal dertig gridstraffen per weekend uitdeelden, net toen ze de hybride motor hadden ingevoerd. Dus wat we nu zien, valt allemaal nog wel mee. Het is alleen lullig dat het nu twee keer kort achter elkaar bij Leclerc is gebeurd. Hoewel hij niets verkeerd heeft gedaan, is hij vijftig punten misgelopen, waardoor het kampioenschap een stuk minder spannend is dan het had kunnen zijn."

Volgens enkelen is nu al duidelijk wie er dit jaar met de titel vandoor gaat. "Nee, nee, nee", reageert Doornbos. "In de Formule 1 kan het ieder weekend weer anders gaan. Als Max twee keer uitvalt, zijn we terug bij af. Het is onvoorspelbaar. Hij heeft zeker een riante marge. Maar het is pas voorbij als je mathematisch niet meer ingehaald kan worden. Een Formule 1-auto blijft fragiel. Het lijkt wel alsof we een beetje vergeten zijn dat Red Bull aan het begin van het seizoen ook twee keer is stilgevallen door een heel lullig probleem. Dus: to finish first, first you have to finish."