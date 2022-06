Hamilton: “Nieuwe vloer werkt niet, auto wordt steeds slechter”

“Net zoals elke vrijdag hebben we weer veel dingen geprobeerd”, blikt Lewis Hamilton, die tijdens de tweede training op de dertiende tijd bleef steken, terug op de eerste dag in Montreal. “Ik reed met een experimentele vloer, maar die werkte niet. Over het algemeen lijkt niets dat we aan deze auto doen te werken.”

“George en ik reden allebei met een heel andere afstelling tijdens VT2, om te zien welke richting werkt en welke niet. Ik moet nog horen hoe het bij hem is gegaan, maar bij mij was het een ramp”, vervolgt de zevenvoudig kampioen. “Het lijkt erop dat de auto steeds slechter wordt. Hoe meer we eraan doen, hoe minder fijn de wagen het lijkt te vinden. Het is wat het is. Ik denk dat dit auto is waarmee we het de rest van het jaar moeten doen. We zullen ons door dit seizoen heen moeten vechten en hard moeten werken om een betere auto te bouwen voor volgend seizoen.”

Hamilton zegt dat hij nog nooit zo’n slechte auto heeft gehad in Montreal, waar het essentieel is om een wagen te hebben die goed over de kerbstones gaat. “Zodra je een kerb aanraakt, gaat de auto vliegen. De wagen is zo stijf. Dit is echter een baan waar je de kerbs moet gebruiken, dus dat maakt het heel, heel lastig. Dit is niet het Montreal zoals ik het gedurende mijn carrière heb leren kennen. Ik heb hier nog nooit zo’n slecht gevoel gehad in de auto. Ik hoop dat we voor zaterdag nog wat dingen kunnen veranderen, maar het betreft een fundamenteel probleem met de auto, dus het is wat het is. Het zal een worsteling worden.”

“Je bent de hele tijd een enorm gevecht met de auto aan het leveren, om het maar uit de muur te houden”, schetst Hamilton de situatie in de W13. “Op de momenten dat de auto tijdens het stuiteren weer op de grond neerkomt, is er ineens meer grip en schiet de wagen alle kanten op. Dus je bent constant bezig om de auto op te vangen. Dat is zwaar. Je moet de hele tijd alert blijven. En ik heb vandaag weer een paar flinke klappen moeten incasseren.”