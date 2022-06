Interview: Nederlandse data-engineer verlaat F1 om nieuwe droom na te jagen

In een pand aan De Grift in Nieuwleusen waar eerst alleen een bedrijf gevestigd zat dat hoogwerkers verhuurt en verkoopt, staat iets bijzonders te gebeuren. Achter een van de grote rode garagedeuren worden straks auto’s onder handen genomen door Ramon Drost, die onlangs afscheid nam van het Alpine Formule 1-team om zijn eigen bedrijf te beginnen: Raptor Pro Performance.

Tot voor kort was Drost bij Alpine werkzaam als trackside systems engineer. In die functie was hij verantwoordelijk voor de elektronica aan boord van de Formule 1-wagen van Esteban Ocon en daarvoor Nico Hülkenberg. Tijdens de laatste maanden van zijn dienstverband was hij alleen nog in de fabriek, om het team te helpen met de voorbereidingen op het Formule 1-seizoen 2022. De Grand Prix van Abu Dhabi was Drost zijn laatste race voor Alpine op het circuit en de wintertest in Barcelona zijn allerlaatste wapenfeit voor het team qua werkzaamheden op de baan.

“Het is altijd mijn doel geweest om de Formule 1 te bereiken”, blikt Drost in zijn kantoortje grenzend aan de loods waar hij straks auto's een performance upgrade geeft, terug op het hoe allemaal begon. “Auto- en motorsport is in Nederland natuurlijk niet zo heel groot, dus ik greep alles wat op mijn pad kwam aan om maar zoveel mogelijk kennis en ervaring op te doen. Je moet toch eerst ook op een bepaald niveau zien te komen.” Zo kluste Drost naast zijn studie Automotive Engineering aan de HAN in Arnhem bij voor teams in de rally en Formule 4, alvorens hij als data-engineer bij Ten Kate Racing aan de slag ging in het wereldkampioenschap Superbike. “Ik heb daar een mooie tijd gehad hoor, maar het was altijd met dat ene doel voor ogen: werken in de Formule 1”, aldus Drost. “Ik heb vervolgens de ene brief na de andere geschreven. Tot ik een uitnodiging kreeg.”

Het Renault Formule 1-team had interesse en gaf Drost in 2017 een plaatsje in het testteam als electronics track support engineer. “Daar werd ik klaargestoomd voor het raceteam”, zegt Drost. “We verzorgden demonstraties over de hele wereld en hielpen jonge rijders om zich voor te bereiden op het grotere werk door ze met oude F1-auto’s te laten testen. We beschikten over twee auto’s uit 2012, die dus nog een V8-motor hadden, en hadden een auto uit 2016, waarmee we de jonge talenten een programma lieten afwerken.” Voor F1-demo’s kwam hij onder andere in Miami, Shanghai en… het TT Circuit bij Assen, waar Nico Hülkenberg in 2017 namens Renault in actie kwam tijdens de Gamma Racing Day. Drost: “Met Nico was het echt gigantisch gaaf. Ik had een goede band met hem. We waren naast collega’s ook maatjes van elkaar. We konden altijd lekker met elkaar in het Nederlands ouwehoeren en gek doen. Zodra er andere collega’s bij kwamen, gingen we over in het Engels, maar onderling ging alles in het Nederlands. We hadden een goede klik.”

Promotie

In 2019 volgde promotie naar het raceteam, waar hij trackside electronics engineer - ook wel data-engineer genoemd - werkte aan de auto van Hülkenberg en later dus Ocon. “Ik hield me bezig met de elektronica, zowel met de hardware als de software. Het was mijn taak om ervoor te zorgen dat de auto vanaf het begin van de bouw tot aan het einde van de bouw helemaal goed was afgesteld. Als de motor in het chassis wordt geplaatst, checkt de data-engineer of alles in de motor qua elektronica goed functioneert. Als dat het geval is, komt de koppeling eraan en dan loop je opnieuw alles na. Vervolgens komt de versnellingsbak, waarna je nog eens alles controleert. Want wat je niet wil is dat je de versnellingsbak er weer af moet halen omdat de koppeling later niet blijkt te werken. Daar is simpelweg geen tijd voor. Dus na elke stap controleer je alles aan de hand van procedures en checks, waarbij je de data die gegenereerd wordt vergelijkt en analyseert. En dat je doe elke keer op precies dezelfde manier, zodat de foutmarge minimaal is, tot de auto klaar is.”

Vervolgens wordt de auto verder afgesteld, waarbij het aan de data-engineer is om alle sensoren goed te kalibreren. Zonder betrouwbare data is een Formule 1-team immers nergens. “Als een druksensor 0 bar moet aangeven, maar hij geeft een waarde van 5 bar terwijl er geen druk op het systeem staat, dan moet je uitzoeken wat er aan de hand is. Is de sensor niet goed gekalibreerd of is er een probleem met de sensor?” Ook wanneer de coureur aan het rijden is, is er een belangrijke rol weggelegd voor de trackside systems engineer, zoals zijn functie genoemd werd nadat het team eenmaal was omgedoopt tot Alpine. “Als de auto op het circuit is, krijgen we live telemetrie binnen. Al die gegevens komen bij de data-engineer binnen, waarna er allerlei berekeningen aan worden gehangen en de mensen in de fabriek er ook mee gaan rekenen. Daar rolt dan een afstelling uit. Maar wat gebeurt er als er een sensor gaat driften en bijvoorbeeld geen 5 bar aangeeft maar 10 bar? Als dat echt de situatie is, dan moet de afstelling dramatisch worden aangepast. Maar voordat dat gebeurt, kan de data-engineer nog in de ruwe data kijken of de voltage en de stroomsterkte in de elektronica nog goed zijn. Mocht een sensor niet honderd procent betrouwbaar meer zijn, dan kan dat aan de andere engineers worden doorgeven, zodat zij er rekening mee kunnen houden bij hun berekeningen. Zo ben je constant bezig om informatie te verwerken en te delen.”

Drost had letterlijk een centrale rol binnen de car crew. “Als je van de voorkant van de pitbox naar binnen kijkt, dan zie je de monteurs aan de auto werken en in het midden van de garage nog wat schermpjes staan. Daar staan meestal vier mensen. De race-engineer, de performance engineer, de power unit engineer en de data-engineer”, aldus Drost met enige trots. De data die op de schermen in de garage te zien is, komt overigens vanuit de fabriek. “De live telemetrie van de auto gaat niet eerst naar onze garagebox, die gaat eerst naar Enstone”, doet Drost uit de doeken. “Vervolgens wordt het teruggestuurd naar het circuit, waarna wij het op onze schermen te zien krijgen. Dat gebeurt realtime, dus dat de data via Engeland loopt, daar verneem je verder niets van.”

Ramon Drost in de garage van Alpine F1. Foto: Laurent Charniaux

Overwinning

Het absolute hoogtepunt van zijn tijd in de Formule 1 was vanzelfsprekend de spectaculaire overwinning die Ocon vorig jaar behaalde in de Grand Prix van Hongarije. “Dat was echt ongelofelijk. Ik krijg daar nu nog kippenvel van, als ik er weer aan terugdenk”, aldus Drost. “Zoiets had ik nog nooit meegemaakt. Ik kon gewoon mijn hart voelen kloppen in mijn nek. We zaten in de garage echt de ronden af te tellen en waren met zijn allen zo gespannen. Op een gegeven moment zei ik over de radio tegen mijn collega’s: ‘Can you imagine…’ Waarna iedereen meteen riep: ‘Shut up!’ We zagen Alonso gigantisch verdedigen om Esteban te helpen en Esteban was ondertussen ontzettend hard aan het stampen. Wat de coureurs daar op het circuit lieten zien, was ook gewoon precies zoals het team is. Als de ene kant van de garage het zwaar heeft, komt de andere kant van de garage helpen en andersom. Het is echt één team. We hebben die race samen gewonnen.”

Uitvalbeurten vormen vanzelfsprekend de dieptepunten, al schiet er in dat opzicht ééntje voor Drost uit. “Bahrein 2019. Met nog vier ronden te gaan vielen onze beide auto’s door een motorprobleem in dezelfde bocht uit, terwijl we zesde en negende lagen. Die deed heel veel pijn.” De monteurs en engineers in de garage moeten op dergelijke momenten hun emoties enigszins in bedwang zien te houden. “Er gaat van alles door je heen en je bent kwaad, maar je moet wel professioneel blijven. Je mag natuurlijk best even je frustratie uiten door met de vuisten op een werkblad te slaan, maar er staan wel gasten van sponsors achterin de garage te kijken én je kan in beeld worden genomen door een camera. Na zo’n moment heb je even nergens zin meer in. Dan kan het nog beter misgaan als je op de vijftiende plek rijdt, want dan was het sowieso al een minder weekend geweest. Maar als je op weg bent naar een goede bak punten en kort voor het einde ineens met lege handen komt te staan, doet dat wel echt zeer. Het duurt dan een uur of twee voordat je daar overheen bent en weer wat energie hebt. En die energie heb je wel nodig want de hele auto moet nog worden gestript, wat heel veel werk is. Na het zwaaien van de vlag zijn wij meestal nog acht uur bezig.”

Zwaar bestaan

Door het toenemende aantal races op de Formule 1-kalender zijn er steeds meer leden van teams die er de brui aan geven. Ook voor Drost speelde het vele reizen mee in zijn beslissing om iets anders te gaan doen. “Als je veertig weken per jaar van huis bent en er komen elk jaar alleen maar wedstrijden bij, dan ga je wel nadenken”, beaamt hij. “Je hebt mensen die al heel lang in de Formule 1 werken en gewoon niet meer zo happy zijn doordat er elk jaar weer meer races zijn. Sommige teams zijn al personeel aan het rouleren, waar de mensen iets gelukkiger van worden. Maar bij teams die niet rouleren, zie je dat mensen stoppen. En vaak komen daar dan jongere mensen voor in de plaats die het een paar jaar doen voor de ervaring, en het vervolgens tijd vinden voor iets anders. Ik denk dat je dat als F1 zijnde moet zien te voorkomen en met alle teams moet afspreken dat zij personeel gaan roteren, zodat iedereen in de sport happy blijft. Er moet wel over nagedacht worden want er komt steeds meer druk te staan op de mensen. Meer races is mooi voor het publiek maar voor degenen die in de sport werken, wordt het steeds lastiger om nog gepassioneerd te blijven voor de autosport, terwijl dat uiteindelijk hetgeen is waarvoor je het doet.”

AlphaTauri-teambaas Franz Tost heeft herhaaldelijk laten weten dat mensen die het werken in de Formule 1 te zwaar vinden, vooral iets anders moeten gaan doen. Volgens de Oostenrijker heeft het reizende personeel van de teams het namelijk nog nooit zo makkelijk gehad als nu, onder meer doordat er door de avondklok geen overuren meer gemaakt worden. “Die avondklok is wel fijn”, beaamt Drost. “Tijdens wintertests is die er niet en dan word je echt helemaal geleefd. Dat is niet normaal.” Drost kan zich verder echter totaal niet vinden in de woorden van Tost. “Het is nog steeds knetterhard werken hoor. En de hybride wagens van tegenwoordig zijn veel complexer. Er hoeft nu maar iets te gebeuren of dat hele ding kan uit elkaar. Als alles werkt dan is het fantastisch, maar zodra er een probleem is dan heb je ook écht een probleem. Ik hoorde van collega’s die in de jaren 2000 tussen de races door aerotests deden op landingsbanen dat ze soms wel zeven weken van huis waren. Maar die auto’s waren een stuk minder complex, ze waren eerder klaar met opruimen en er waren lang niet zoveel races. Bovendien hadden ze in het verleden vaak een apart testteam.”

Raptor Pro Performance

Op de eerste plaats stapt Drost echter uit de Formule 1 omdat hij toe is aan een nieuwe uitdaging. “Ik heb altijd een carrière in de Formule 1 geambieerd en dat werk vind ik nog steeds fantastisch, dus om mijn droombaan voor nu vaarwel te zeggen, is wel de moeilijkste beslissing geweest die ik tot nu toe heb moeten nemen”, zegt Drost, die dus niet over één nacht ijs is gegaan. “Maar ik heb altijd nog een ander doel gehad en dat was een eigen onderneming beginnen. Aanvankelijk had ik het idee om naast mijn werk in de Formule 1 een bedrijf op te zetten, maar ik was zoveel onderweg dat het gewoon niet te combineren was. Toen daarbij ook nog eens de wens kwam om wat meer thuis te zijn, besloot ik de stoute schoenen aan te trekken en voor mezelf te beginnen.”

Zo werd Raptor Pro Performance geboren. Met dit bedrijf zal Drost zich enerzijds bezighouden met het ondersteunen van race-activiteiten op het circuit, anderzijds zal hij zijn kennis en expertise aanwenden om meer vermogen uit straatauto’s te halen. Maar Ramon Drost zou Ramon Drost niet zijn als hij de lat niet weer zeer hoog zou leggen voor zichzelf. “Als alles goed gaat, hoop ik me te kunnen meten met AMG en Abt Sportsline“, zegt Drost, die bij het tunen gebruik zal maken van Formule 1-technologie, zoals kwalitatief hoogwaardige kabelbomen. “Volgens mij hebben we er dan een fantastisch bedrijf bij in Nederland dat op een topniveau meedraait in de autosport én tuning aanbiedt aan klanten die dat stukje performance dat jij op het circuit laat zien, graag in hun straatauto willen hebben. Dat is wat ik met Raptor Pro Performance hoop neer te zetten.”

Wat betreft klussen in de autosport mikt Drost op raceklassen als WEC, Formule E en IMSA. “Ze hoeven maar te bellen en ik sta klaar om mijn kennis en ervaring uit de Formule 1 te gebruiken en te delen”, aldus Drost. Zowel Ocon als Alan Permane, de sportief directeur van Alpine, had graag gezien dat Drost langer bleef, maar zelfs met een hoger salaris viel hij niet over te halen. Boven het bureau hangt een poster van de Grand Prix van Abu Dhabi van 2021, Drost zijn laatste race met Alpine, met daarop een handtekening van Ocon en daaronder de woorden ‘The Phenomenon’. Of dat zijn bijnaam was in het team? Lachend: “Nee, mijn bijnaam was ‘The Crazy Dutch Bastard’! Maar of dat nou zo positief was, weet ik ook niet!” Een terugkeer naar de Formule 1 sluit Drost nadrukkelijk niet uit. “Maar eerst wil ik die andere droom verwezenlijken.”

Ramon Drost en Alpine F1-coureur Esteban Ocon. Foto: Laurent Charniaux