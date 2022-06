Stroll heeft nog geen vertrouwen in onvoorspelbare Aston Martin

Lance Stroll wordt momenteel overschaduwd door teamgenoot Sebastian Vettel, met name tijdens de kwalificatie. De Duitser mistte begin dit jaar twee wedstrijden vanwege corona, maar heeft Q3 vaker bezocht dan Stroll. Alleen in Miami was de Canadees de snellere in die sessie. Stroll behaalde in Imola, Miami en Montreal elke keer de tiende positie. Vettel werd respectievelijk zesde, achtste en tiende.

Teambaas Mike Krack liet eerder dit seizoen weten dat beide heren kampen met een onvoorspelbare F1-auto. Dat probleem moest met een grote update in Barcelona verleden tijd worden, maar Stroll worstelt nog steeds met de AMR22. "We leren altijd iets, maar ik moet nog comfortabeler worden met de auto", zegt de Canadees. "Ik voel me nog niet helemaal vertrouwd en voel ook niet de precisie of voorspelbaarheid van de auto. Ik denk dat we meer richting vorig jaar moeten gaan. Toen was het voorspelbaarder en voelde het beter. Op dit moment worstel ik. Maar ik blijf hard werken met mijn engineers om het probleem op te lossen."

Op de vraag van Motorsport.com of het probleem met name aan de afstelling van de wagen ligt, antwoordt Stroll. "Het ligt aan de karakteristieken van de auto. Deze is zeer stijf, het ligt misschien een klein beetje aan de afstelling. Ik rij niet in de andere auto's, dus ik heb geen idee. We moeten eraan blijven werken en beetje bij beetje meer begrijpen. Het is voor mij op dit moment lastiger dan in de voorgaande jaren om in een ritme te komen." Over de nieuwe updates die in de pijplijn zitten, zegt hij. "Downforce en andere dingen komen. Alle beetjes gaan helpen."