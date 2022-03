Op zaterdagochtend reed Lewis Hamilton zijn laatste testronden voor het Formule 1-seizoen 2022 volgende week losbarst met de Grand Prix van Bahrein. De Brit voltooide 78 ronden en bracht de negende tijd op te klokken door rond te gaan in een 1.36.217. Alleen Haas-coureur Kevin Magnussen ging langzamer voor de lunchpauze.

Mercedes maakt er al jaren een spelletje van de favorietenrol bij iemand anders neer te leggen tijdens het voorseizoen. Volgens de concurrentie is daar dit jaar ook weer sprake van. Hamilton maakt echter duidelijk dat Mercedes met problemen kampt die het team niet zomaar heeft opgelost.

“We hebben een degelijke betrouwbaarheid, wat positief is”, blikt Hamilton, wiens teamgenoot George Russell de middagsessie voor zijn rekening neemt, terug op het verloop van de testdagen. “Iedereen is het aan het worstelen op deze hobbelige baan, maar wij weten dat we nog veel werk te doen hebben.” Gevraagd of hij niettemin vertrouwen heeft, antwoordt hij: “We hebben er altijd vertrouwen in dat we elk probleem waarmee we geconfronteerd worden kunnen oplossen.”

“Op het moment zijn we niet het snelste team”, maakt hij duidelijk. “Dat kan iedereen wel zien. Ferrari lijkt momenteel de snelste auto te hebben en daarna komt wellicht Red Bull en vervolgens misschien wij of McLaren, ik heb geen idee. We bevinden ons op het moment in elk geval niet vooraan.”

Mercedes kende een jaar geleden eveneens een moeizame voorbereiding op het seizoen. Voor de eerste race had het Formule 1-team uit Brackley zijn zaakjes echter alweer aardig voor elkaar, waardoor Hamilton Max Verstappen kon verslaan voor de overwinning in de seizoensopener. Op de vraag van Motorsport.com of een dergelijk scenario zich dit jaar kan herhalen, geeft Hamilton te kennen er een hard hoofd in te hebben: “Het voelt heel anders nu. Ik denk niet dat we er zo goed uit zullen zien als vorig jaar, qua hoe we de situatie wisten om te keren voor de race. We kampen nu met veel grotere problemen die iets meer tijd vergen om op te lossen.”