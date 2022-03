Verstappen heeft goed nieuws over RB18: "Weinig last van porpoising"

Tijdens de eerste testdagen met de nieuwe F1-auto's gaat het veelvuldig over porpoising. Het is een onbedoeld neveneffect van het grondeffect, dat de koningsklasse in de jaren '70 en '80 ook al parten speelde. Anno 2022 is het terug en hebben coureurs er wederom mee te maken. "De reglementen zijn natuurlijk best wel veranderd", trapt Max Verstappen het gesprek met de Nederlandse pers in de paddock af. "Heel veel downforce wordt gegenereerd door de vloer en hoe harder je gaat, hoe meer de auto naar het asfalt wordt gezogen", legt hij het basisprincipe van het grondeffect uit.

"Dan komt de auto omlaag en op gegeven moment komt er zo veel druk op, dat de vloer in een stall gaat. Des te harder je gaat, des te meer de vloer dat gaat doen. Dat is het hele probleem." Het zorgt voor hoofdbrekens, al is de oplossing in theorie vrij simpel. "Je kunt het op verschillende manieren oplossen. Allereerst door naar de vloer te kijken en uit te vinden waarom dat stallen precies gebeurt. De tweede optie is om de rijhoogte hoger te zetten. Dan heb je er minder last van, maar verlies je wel heel veel downforce." Dat laatste is de makkelijkste weg, maar ook precies wat teams niet willen. Een hogere rijhoogte maakt het grondeffect immers minder effectief en kost dus rondetijd.

Red Bull zit goed na experimenteren in Barcelona

Sommige teams zullen wel moeten, omdat de man achter het stuur het hobbelen 57 ronden moet weerstaan. Kan dat wel met een lage rijhoogte en het stuiteren zoals we dat in de voorbije dagen hebben gezien? "Het ligt er natuurlijk aan hoe erg het is en waar het gebeurt, meer aan de voorkant of aan de achterkant. Je wordt een beetje samengeduwd, vooral in je rug en de nek. Dat is geen fijn gevoel, zeker niet als het agressief wordt. Als het zo agressief is als op de eerste dag hier met bepaalde auto’s, dan denk ik… Nou ja, dan kun je het wel volhouden, maar dan kom je er niet fijn uit."

Het zal sommige teams dwingen om compromissen te sluiten in de rijhoogte tussen de kwalificatie en de race, al is dat bij Red Bull niet aan de orde. "Nee, voor ons niet. Wij hebben er niet echt veel last van. Ik moet zeggen: we hebben in Barcelona al wat dingetjes geprobeerd en sinds we hier in Bahrein zijn aangekomen, hebben wij er niet echt last meer van", laat Verstappen op een vraag van Motorsport.com weten. Gevraagd of Red Bull Racing de rijhoogte uit voorzorg al ietwat heeft aangepast, reageert de wereldkampioen: "Nou ja, het is meer een kwestie van leren hoe je zo’n auto af kunt stellen en wat je kunt nog allemaal meer doen. Op zich ziet dat er nu wel redelijk goed uit."

