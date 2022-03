Nieuwe sidepods voor Red Bull: “Perez tevreden met de RB18”

Red Bull Racing wilde de kaarten zolang mogelijk tegen de borst houden, dat was dan ook de reden dat het team pas zaterdagochtend met een aantal updates naar buiten reed. Aan Sergio Perez de eer om het nieuwe pakket te testen, een pakket dat bestond uit aangepaste sidepods. Uiteindelijk reed de Mexicaan 43 rondjes en topte met een 1.33.105 de tijdenlijst. Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner was de tweevoudig Grand Prix-winnaar te spreken over de nieuwe sidepods.

"Hij lijkt tevreden te zijn met de karakteristieken van de auto en de rondetijd op dit tijdstip van de dag ziet er redelijk uit. Toch is het zo moeilijk om echte conclusies te trekken, het enige wat we echt kunnen doen is ons concentreren op ons eigen programma", vertelt Horner aan F1 TV. "Wij zijn bezig met feedback van de coureurs en het verkrijgen van data. Alles lijkt zich te gedragen zoals gehoopt."

Red Bull Racing heeft vooralsnog weinig problemen in Bahrein. Over de algemene vorm van het team zegt Horner: "Vorig jaar waren we rond deze tijd best tevreden, maar toen kwam Mercedes terug en won de eerste race. Zij waren toen erg competitief. Zo zie je maar weer dat testen, testen is", vervolgt de Engelsman. "Het scoren van punten doe je niet in testen, maar pas over een week. En ik denk dat het, helemaal met de nieuwe reglementen, heel moeilijk is om te voorspellen. Er zijn niet veel lange runs geweest of Grand Prix-afstanden gereden. Je ziet sommige teams ook worstelen met de remmen. Dat zijn allemaal zaken die met deze nieuwe auto's een rol gaan spelen."

Hoewel het verleidelijk is om naar aanleiding van de wintertests conclusies te trekken over welke teams wel competitief zijn en welke teams de plank hebben misgeslagen, valt daar door de verschillende programma’s die men afwerkt vaak maar weinig over te zeggen. Toch ziet Horner dat Ferrari en McLaren sterk uit de winter zijn gekomen. “Het is lastig te zeggen. Wel denk ik dat Ferrari consistent iedere keer competitief oogt als ze op de baan zijn. En als ze rijden, ziet de McLaren er ook competitief uit”, analyseert Horner, die tegelijkertijd vermoedt dat Mercedes de kaarten nog tegen de borst houdt. “En dan zijn er verrassingen als de Williams, die op de lange runs ook competitief lijkt. De pikorde is dus onmogelijk te voorspellen.”

De ochtendsessie van de laatste testdag in Bahrein is goed verlopen voor Red Bull, dat met Perez de snelste tijd klokte. De test van de Mexicaan zit erop, hij heeft het stuur in de middagsessie overgedragen aan teamgenoot Max Verstappen.