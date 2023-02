Oscar Piastri geldt als een van de toptalenten in de autosport. Na een jaar als reserverijder bij Alpine, is het in 2023 tijd voor zijn Formule 1-debuut. Dit gebeurt niet bij het Franse team, maar bij McLaren. In de zomer van 2022 is er een hoop te doen geweest rondom de Australiër. Inmiddels is de rust wedergekeerd en vervolgt hij na gesteggel over zijn contract zijn loopbaan in Woking. Piastri is komend jaar een van de drie debutanten en volgens Karun Chandhok de rookie met de meeste druk.

De Indiër vergelijkt de nieuwbakken McLaren-coureur met iemand die in 2007 opkwam en inmiddels zeven wereldtitels verder is. "Er is sinds Lewis Hamilton geen rookie meer geweest met zoveel druk als die Oscar Piastri op zijn schouders draagt", zegt de F1-analist tegen Autosport Magazine. "De jonge Australiër heeft de carrière van een van de populairste F1-coureurs beëindigd, twee grote teams vochten om hem en andere teambazen mengden zich in dat debat. Dit gebeurde al toen hij nog geen enkele meter in een Grand Prix had gereden."

De 21-jarige coureur bouwde in de aanloop naar F1 een indrukwekkend cv op. In 2019 pakte hij in zijn tweede jaar in de Formule Renault Eurocup het kampioenschap. Dit kunstje herhaalde hij als debutant in 2020 en 2021 in respectievelijk de Formule 3 en Formule 2. Chandhok heeft gesproken met engineers die nauw met de jongeman uit Melbourne in de opstapklassen samenwerkten. "Van verschillende mensen heb ik begrepen dat hij de real deal is. Het testteam van Alpine was ook enorm onder de indruk, maar dat doet er nu allemaal niet meer toe", zegt de voormalig F1-coureur realistisch. "Wat telt is dat hij zich staande kan houden tegenover Lando Norris. Dat wordt een hele opgave. Ik geef eerlijk toe het een moedige stap te vinden door naar een team te gaan dat Lando goed kent en een auto heeft die niet eenvoudig te besturen is. Daniel Ricciardo ging van een ongelofelijke staat van dienst bij Renault naar problemen bij McLaren. Dat alles schrikt zijn jongere landgenoot in ieder geval niet af."

Is Williams verstandig geweest?

Naast Piastri zijn ook Nyck de Vries en Logan Sargeant twee debutanten in 2023. Chandhok vindt dat de Amerikaan zijn komst perfect timet. De Formule 1 wordt steeds populairder in zijn land en met drie Amerikaanse Grands Prix zal er genoeg gejuicht worden voor Sargeant. Toch zet Chandhok ook zijn vraagtekens bij het aantrekken van de jongeling. "Logan Sargeant is een goed voorbeeld van hoe en waarom timing cruciaal is om door te breken in F1. Als beste Amerikaanse coureur in de opstapklassen, met twee Amerikaanse teams en drie Amerikaanse races in 2023, had hij het niet beter kunnen timen. Sargeant had een solide F2-seizoen, maar ik vraag me af of Williams niet baat zou hebben gehad bij een meer ervaren bezetting, zoals Haas heeft."

Komend jaar staat dat team namelijk aan de start met Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg. De ervaren Duitser volgt Mick Schumacher op. Het was een bewuste keuze van Guenther Steiner en de zijnen. "Er is veel veranderd. Hoewel Ricciardo geen interesse had, waren mensen als Schumacher of Stoffel Vandoorne waarschijnlijk goed geweest voor stabiliteit op de korte termijn. Het is echter een geweldige kans voor Sargeant om buiten de schijnwerpers de kneepjes van het vak te leren. Alexander Albon is in ieder geval een goede referentie", besluit Chandhok.