Sinds de overname door het Amerikaanse Liberty Media heeft de Formule 1 een enorme groei doorgemaakt. Met nieuwigheden als Drive to Survive werd een geheel nieuw publiek bereikt. Ook op sportief vlak was de Formule 1 de afgelopen jaren aantrekkelijker dan eerder. Het zorgt ervoor dat de koningsklasse van de sport in een blakende gezondheid verkeert, vindt Wurz. “In mijn tijd heb ik de Formule 1 nog niet zo sterk en gezond meegemaakt”, zegt de Oostenrijker in gesprek met PlanetF1.

Het verwerven van een nieuwe commerciële rechtenhouder is daarbij een belangrijke ontwikkeling geweest, stelt Wurz. “Met een groeiende populariteit ontstaan natuurlijk nieuwe uitdagingen en kun je last krijgen van groeipijnen, maar de belangrijkste factoren voor de sport staan gewoon goed. Bernie Ecclestone heeft in zijn tijd geweldige dingen gedaan om de sport te laten groeien, maar het businessmodel was in die tijd nog niet ingericht op het veranderende medialandschap en het kijkgedrag van onze fans. Sindsdien is sociale media belangrijker geworden en zijn er nieuwe kanalen ontstaan om fans te enthousiasmeren. Er zijn natuurlijk ook andere factoren, zoals de coronapandemie die gezorgd heeft voor toenemende kijkersaantallen. Dat zal nu waarschijnlijk iets stabiliseren.”

Dat alles heeft ervoor gezorgd dat de sport een grote fanschare heeft waardoor het commerciële model sterk verbeterd is. Aan de organisatorische kant zijn ook de nodige aanpassingen gedaan zodat de teams tegen een financieel stootje kunnen. “Het budgetplafond heeft er op een magische manier voor gezorgd dat de F1-teams allemaal heel gezonde franchises zijn geworden”, gaat Wurz verder. “De dagen dat de Europese teams veel te veel geld uitgaven aan engineering waarmee ze enorme financiële risico’s namen, zijn wel voorbij.”

'Veranderen om het veranderen heeft geen zin'

Ondanks alle positiviteit hoopt de voorzitter van de Grand Prix Drivers' Association dat F1 voorzichtig omspringt met vernieuwingen. “Ik hoop dat de stakeholders zich ervan bewust zijn dat de sport en haar regels staan, dat het niet nodig is om altijd iets te veranderen. Slimme en goed doordachte veranderingen aan de sportieve en technische zijde van de sport zijn goed: manieren om beelden en emoties te tonen, om fans meer te betrekken bij de sport. Dat soort dingen moeten gedegen voorbereid worden, veranderen om het veranderen heeft geen zin. Dat was in het laatste decennium wel een beetje de cultuur.”

Wurz heeft op dat vlak het volste vertrouwen in de huidige directie van de sport. “Niet elke saaie race hoeft een discussie op te leveren over veranderingen die toegepast moeten worden, dat gebeurt in de voetbalsport ook niet na een saaie pot. Ik kan lang uitweiden over wat we met deze sport kunnen doen, maar ik denk dat we in goede handen zijn met F1-baas Stefano Domenicali en zijn team. Als we als sport authentiek blijven met de beste coureurs die op de mooiste circuits strijden in de mooiste auto’s, dan zal F1 het goed blijven doen. Dan blijft deze sport groeien en gaan meer mensen kijken.”