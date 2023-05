Red Bull maakt indruk op Chandhok: "Ze hebben geen enkele zwakte"

Red Bull Racing was in 2022 al de dominante factor in de Formule 1 met zeventien zeges in 22 races, maar in 2023 lijkt de renstal er nog een schepje bovenop te doen. Het team van Max Verstappen en Sergio Perez won de eerste vijf races en deed dat vier keer met een een-tweetje, waardoor de coureurs ook ruimschoots de eerste twee posities bezetten in het kampioenschap. De beperking van de ontwikkelingstijd in de windtunnel lijkt Red Bull zodoende vooralsnog weinig pijn te doen en dat is niet aan één factor toe te wijzen, denkt voormalig Formule 1-coureur Karun Chandhok. Hij ziet dat momenteel alles klopt bij het team uit Milton Keynes.

"Ze hebben geen enkele zwakte. Het is als een honkbalteam dat negen sterke slagmannen heeft", vertelt Chandhok in de Sky Sports F1 Podcast. Hij ziet in het geheel een belangrijke rol weggelegd voor chief technical officer Adrian Newey. "Ze hebben twee ongelofelijke coureurs, de auto is snel in de kwalificatie, gaat goed met zijn banden om en kan inhalen, de motor is sterk, het strategische team is briljant en dat geldt ook voor de pitcrew. En er is ook geen gebrek aan motivatie. Adrian gaat richting zijn veertigste jaar in de voorhoede van de sport en is nog altijd gemotiveerd. Zijn brein is er nog altijd en hij motiveert het team mensen om hem heen. In dat team zijn simpelweg geen zwaktes te vinden."

Vooral in de races staat er dit jaar geen maat op Red Bull en daarbij wordt het team geholpen door het perfectioneren van het DRS-systeem. "Het is geniaal, niet waar? We hebben nu al twaalf jaar DRS en ze hebben gewoon gedacht 'oké, we moeten iets vinden dat ons dit ongelofelijke voordeel geeft, zodat het niets uitmaakt als we ons niet op de eerste rij kwalificeren'", zegt Chandhok over de zogenaamde triple DRS van Red Bull. "Iemand liet mij cijfers van de drag zien en als ze de magische knop induwen, verloor de Red Bull in Baku zo'n 24 tot 25 procent van de luchtweerstand. De meeste andere teams zaten op 14 tot 15 procent. Ze hebben de coureurs dus gratis snelheid gegeven. Ze zullen zich vaker wel dan niet vooraan kwalificeren, maar als dat niet het geval is, komen ze wel door het veld heen."