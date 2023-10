Voor Red Bull-coureur Max Verstappen werd het Formule 1-weekend een om niet snel te vergeten. De Nederlander greep tijdens de sprintrace in Qatar al zijn derde wereldtitel en als kers op de taart voegde hij daar zondag nog een overwinning tijdens de Grand Prix aan toe, waarmee de top-drie meeste overwinningen ooit in zicht komt. Nu de Limburger op drie titels staat, laat Nico Rosberg bij Sky Sports weten dat Verstappen bijna tot de top-vijf beste coureurs aller tijden hoort. "Dat is spectaculair", jubelt de enkelvoudig wereldkampioen Formule 1.

Nu Verstappen terug kan kijken op een dominant jaar, is volgens Rosberg de Nederlandse coureur bijna op het niveau van een paar illustere voorgangers. "De manier waarop hij nu rijdt, dat is bijna net zo goed als de [Juan Manuel] Fangios, [Michael] Schumachers, [Ayrton] Sennas en de [Lewis] Hamiltons", vertelt de Duitser, die deze vier coureurs dus nog net iets hoger inschat. Wel spreekt de 38-jarige analist over een prachtig jaar voor Verstappen. "Het is echt historisch! Zijn indrukwekkende vorm, het niveau waarop hij dit jaar rijdt en de records die hij pakt. Het is unreal."

Rosberg is zelf teamgenoot van Michael Schumacher en Lewis Hamilton geweest en in zijn periode met laatstgenoemde coureur bij Mercedes maakte hij van dichtbij mee wat het met een team doet wanneer ze in zulke succesvolle jaargangen zitten. "Het is voor iedereen in het Red Bull-team enorm motiverend om te weten dat ze een van de beste coureurs aller tijden in het team hebben", vertelt de winnaar van 23 Grands Prix. "Het is iets opbeurends en dat moet hen motiveren."

Chandhok: Vergelijkbaar met Nadal op gravel

Collega-analist Karun Chandhok ziet ook het effect van het sterke seizoen van Verstappen bij teamgenoot Sergio Perez. "Als je tegen een in topvorm verkerende Rafael Nadal op gravel speelt, dan krijg je, wat je ook doet, de bal terug. Dat gebeurt nu ook als je teamgenoot van Verstappen bent", vertelt de Indiër. "Als coureur is het psychologisch zwaar als je elke keer de pits binnenkomt en je alles hebt gegeven, en dan op de data ziet dat je een halve seconde hebt laten liggen. Waar moet je die vinden? Dat krijg je dan week in, week uit."