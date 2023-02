Valtteri Bottas maakte in 2017 de overstap van Williams naar Mercedes. De Fin volgde bij het merk met de ster Nico Rosberg op, die de wereld shockeerde door kort na het winnen van zijn eerste F1-titel aan te kondigen dat hij ermee ging stoppen. Bottas verhuisde zo van een equipe uit de middenmoot naar het team dat al drie jaar lang de Formule 1 domineerde. Bottas nam plaats naast Lewis Hamilton, statistisch gezien de beste F1-coureur ooit. Al in zijn vierde race voor Mercedes won Bottas een Grand Prix, maar hij moest vervolgens toezien hoe zijn Britse collega dat jaar 11 van de in totaal 21 races wist te winnen, terwijl hij voor de vierde keer wereldkampioen werd.

In de jaren die volgden delfde Bottas telkens het onderspit tegen Hamilton. In een eerder interview liet de Alfa Romeo-coureur optekenen dat hij na 2018 overwoog te stoppen met F1. Het duurde welgeteld vijf seizoenen voordat Bottas kon accepteren dat Hamilton de betere was. Hij vond zijn positie als tweede rijder bij Mercedes erg lastig. "Voor een competitieve coureur is dat moeilijk te accepteren", zegt hij in een aflevering van het Finse programma Maria Veitola. "Pas in het laatste jaar kon ik accepteren dat Hamilton de betere coureur was. Ik vroeg me constant af hoe ik hem kon verslaan en wereldkampioen kon worden. Het waren vijf lastige jaren." Achteraf vindt Bottas dat hij vriendelijker voor zichzelf had moeten zijn en zichzelf meer tijd had moeten gunnen. "Ik wilde meteen alles winnen, maar kreeg het moeilijk toen dat niet gebeurde."

In september 2021 werd bekend dat George Russell Bottas vanaf 2022 zou vervangen. De tienvoudig racewinnaar moest op zoek naar een nieuwe werkgever en kwam uit bij Alfa Romeo. Die zoektocht naar een nieuw team vond hij niet eenvoudig en hij schakelde daarom hulp in. "Mijn toekomst stond op het spel en ik wist in eerste instantie niet voor welk team ik zou gaan rijden. Maar de drempel om van buitenaf hulp te vragen is hoog", zegt hij eerlijk. "Je denkt dat je als grote stoere vent geen hulp nodig hebt en het allemaal zelf wel kan, maar een professional kan de juiste vragen stellen en veel voor elkaar krijgen. Ik ben volgens mij niet de enige [in F1] die het soms moeilijk heeft."

Inmiddels heeft Bottas zijn draai gevonden bij Alfa Romeo en staat hij aan de vooravond van zijn tweede seizoen bij de Zwitserse formatie.