Mercedes moet terug naar de tekentafel: “Dit is het moment"

Red Bull is de constante gebleven in de voorbije winter. Het team domineerde in 2022 en doet dat begin dit seizoen nog steeds. De achterstand van Mercedes is alleen maar groter geworden. Toto Wolff zinspeelde zelfs op een verdrievoudiging van de marge op het team van de energiedrankenfabrikant. Na de kwalificatie in Bahrein kwam Wolff tot de conclusie dat het zo niet langer kan en dat Mercedes het over een andere boeg moet gooien. Die overtuiging wordt gevoed door het feit dat Aston Martin een grote sprong gemaakt heeft en nu in feite boven Mercedes staat in de rangschikking. Dat team sloeg vorig jaar de plank mis met de AMR22 en kwam met een alternatief.

“Ik denk dat ze nu moeten beslissen en dan ga ik terug naar vorig jaar”, zegt analist Karun Chandhok in de podcast van Sky Sports F1. “Het is voor [Sergio] Perez heel makkelijk om het een kopie van de RB18 te noemen en dat er drie Red Bulls op het podium staan, al dat soort opmerkingen. De realiteit is dat Aston Martin vorig jaar aan het seizoen begonnen is met een auto die niet heel goed was. Ze hebben hun ego opzijgezet, hebben de tijd en inzet in het andere concept aan de kant gegooid en hebben voor Barcelona de beslissing genomen om met een ‘Red Bull-kopie’ te komen, veel mensen bij Red Bull waren daar niet blij mee.”

"Kopiëren is niet genoeg, je moet het begrijpen"

Aston Martin bleek niet in overtreding te zijn met het kopiëren van de RB18 en die werkwijze heeft het team uit Silverstone geen windeieren gelegd, getuige de podiumplek van Fernando Alonso in de openingsrace van het seizoen. “Als je zomaar iets kopieert, betekent het niet dat je het ook volledig begrijpt. Dat hebben we wel gezien met Haas, die in het verleden Ferrari gekopieerd hebben maar er niet in slaagden om de set-up te vinden. Red Bull vond het irritant en dat vinden ze nog, maar Aston heeft vorig jaar de tijd besteed om de filosofie te begrijpen en ze hebben het verbeterd. Deze auto is gebaseerd op een sterk pakket van vorig jaar.”

Dat Mercedes het huidige concept nu aan de kant wil schuiven om op iets nieuws in te zetten, is volgens Chandhok niet zo vreemd. De basis voor de nieuwe wagen wordt al binnen enkele weken gelegd, is zijn verwachting. “Mercedes moet nu nadenken of ze de eerste twee jaar ontwikkelingswerk aan dit concept willen slopen om opnieuw te beginnen, terwijl de anderen al een stap verder zijn? Dat moet je nu doen omdat in april de beslissing valt voor volgend jaar, we zijn nu begin maart en we hebben een paar races. Ze moeten nu beslissen of ze stoppen met dit concept en voor volgend jaar met een compleet nieuw plan komen. Ik denk dat Toto zich terecht gefrustreerd voelt, het is duidelijk dat het ontwerpteam hem heeft laten weten dat ze willen vasthouden aan dit concept, dat het zou werken omdat ze wisten waar het vorig jaar misging. Vorig jaar zeiden ze dat er nog zoveel potentie was in deze auto, maar dat is ook de reden dat Toto nu meer gefrustreerd is dan vorig jaar.”

