Max Verstappen leek op weg naar een tweede plek en dus achttien waardevolle punten tijdens de seizoensopener, maar een late uitvalbeurt besloot anders. Helmut Marko sprak meteen het vermoeden uit dat het om een kapotte brandstofpomp, de zogenaamde primer pump, zou gaan en voegde toe dat het onderdeel niet van Red Bull kwam. Het zou om een standaard FIA-onderdeel gaan, geleverd door Magneti Marelli. Bij een FIA-inspectie na de race zijn er echter geen gebreken aan dit onderdeel aan het licht gekomen, waardoor de federatie een andere oorzaak vermoedt.

Hoe dan ook: feit is dat Verstappen de tweede race van dit seizoen ingaat met een achterstand van 26 punten op Charles Leclerc en vijftien stuks op Lewis Hamilton, die met Mercedes nog zoekende is. "Dat is pijnlijk, maar we kunnen er niks aan doen", laat Marko over die stand van zaken weten tijdens een exclusief gesprek met Motorsport.com. "Het enige dat we nu natuurlijk wel moeten doen is nog harder werken om zo snel mogelijk weer aan de top te komen." De potentie is er volgens de Oostenrijker wel degelijk met de nieuwe creatie van Adrian Newey. "We hebben de snelheid van Ferrari in de voorbije race een beetje onderschat, maar als Max voor Leclerc was gekomen, dan had het er al anders uit kunnen zien." Dat laatste is zoals Marko eerder aangaf door een tactische fout van Red Bull niet gebeurd.

Verstappen: "Ben wel eens bozer geweest"

De weken in Bahrein hebben genoeg aanknopingspunten getoond voor wat nog komt. Als Red Bull de problemen van afgelopen zondag kan verhelpen - Marko daarover: "natuurlijk baart ons dit zorgen, maar ik heb er wel vertrouwen in" - moet Verstappen in Jeddah voor de podiumplekken mee kunnen doen. De wereldkampioen heeft daar zelf ook goede hoop op. Het verklaart eveneens waarom Verstappen na de race in Bahrein niet heel gelaten was en bij de schrijvende pers zei: "Ik ben wel eens bozer geweest...". Ook hij weet namelijk dat Red Bull in potentie een goede auto heeft.

"De snelheid is er wel, dat is het probleem niet. Wij vochten in Bahrein al voor de overwinning, terwijl het daar nog niet helemaal lekker liep", aldus Verstappen tegenover onder meer Motorsport.com. Hij doelt daarmee niet alleen op de stuur- en remproblemen, maar ook op de balans. Die was zondag niet zoals vrijdag gehoopt, al kan dat volgens Verstappen gebeuren tijdens een eerste raceweekend van het jaar. "We moeten vooral de problemen van zondag zien te begrijpen en de auto natuurlijk steeds verder doorontwikkelen."

Dat laatste is zo mogelijk nog het allerbelangrijkste. Zo heeft Verstappen al aangegeven dat het F1-seizoen 2022 waarschijnlijk wordt beslist door de ontwikkelingstijd achter de schermen. Wie de nieuwe generatie auto's zo goed mogelijk doorontwikkelt, heeft in Abu Dhabi de grootste kans om met de hoofdprijs aan de haal te gaan. Voor de race in Saudi-Arabië is de Limburger in ieder geval zeer gemotiveerd. "Afgelopen weekend was ons allemaal zwaar, maar we winnen en verliezen in dit team samen. We zullen deze week sterker terugkomen en hebben in ieder geval een goed pakket."

