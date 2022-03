Red Bull licht DNF Verstappen toe: "Brandstofpomp komt niet van ons"

Wat een gedegen seizoensopener leek te worden voor Red Bull Racing met de plekken twee en vier, veranderde in de slotfase in een verschrikking. Het begon met stuur- en remproblemen voor Max Verstappen en zou eindigen met een dubbele DNF. Verstappen verloor vermogen na de herstart, zag Carlos Sainz met speels gemak voorbijrazen moest er daarna helemaal de brui aan geven. Sergio Perez had nadien de kastanjes uit het vuur moeten halen door Lewis Hamilton af te houden voor P3, maar om de rampspoed compleet te maken, haalde ook hij de eindstreep niet.

Beide coureurs spraken na afloop het vermoeden uit dat een kapotte brandstofpomp ze de das om heeft gedaan. Helmut Marko heeft exact hetzelfde idee en voegt toe dat het onderdeel niet door Red Bull Racing, Red Bull Powertrains of Honda wordt gemaakt. "Wij vermoeden dat er problemen zijn geweest met de benzinepomp, bij de test had iedereen daar last van. Die benzinepomp komt ook niet van ons, die moeten we gewoon afnemen", laat Marko in de paddock van Bahrein aan Motorsport.com weten. "Het is heel gek, want dit probleem hebben wij nog nooit eerder gehad."

De woorden van Marko snijden hout. Zo valt de brandstofpomp inderdaad onder de zogenaamde 'standard parts', die aan alle teams worden geleverd. In artikel 5.11.6 van het technische reglement staat vermeld: "Alle wagens moeten uitgerust zijn met een brandstofpomp die vervaardigd is door één leverancier, die door de FIA World Motor Sport Council is aangewezen en die voldoet aan een specificatie zoals door de technische afdeling van de FIA bepaald." In de bijlage van het technische reglement is eveneens te zien dat de brandstofpomp onder de zogenaamde SSC-onderdelen valt.

In de paddock is de suggestie gewekt dat de brandstofpomp, in ieder geval die bij Red Bull, te warm is geworden door het nieuwe reglement. Doordat de auto's elkaar nu langer en ook dichter kunnen volgen dan voorheen, lopen de temperaturen verder op. De gebruikte brandstofpomp is gebaseerd op een zogenaamde FIA tender, die ook vorig jaar al van kracht was. Het onderdeel zou dit jaar meer te verduren krijgen en daar moeite mee hebben. Dat geldt in ieder geval voor Red Bull, waar de plaatsing en de koeling weer anders kan zijn dan bij andere teams. Opmerkelijk genoeg heeft de FIA zaterdag al een extra document rondgestuurd over de 'fuel pump inspection'. Dit zou er op kunnen duiden dat er onder het nieuwe reglement al problemen in de lucht hingen.