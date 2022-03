Pierre Gasly meldt dat het team de oorzaak van de brand heeft gevonden, al zegt hij niet hoe het vuur is ontstaan. De brand heeft de monteurs wel flink meer werk opgeleverd, helemaal omdat de tweede race komende zondag al plaatsvindt. Ondanks de uitvalbeurt is Gasly er wel achtergekomen dat het middenveld nog dichter bij elkaar zit dan vorig jaar. "Dus het is zaak om hard te blijven werken en de AT03 verder te ontwikkelen", aldus Gasly, die meteen vooruit blikt op het komende F1-weekend. "Afgelopen jaar was ik onder de indruk van het Jeddah Corniche Circuit. Ik kwalificeerde én finishte op de zesde plek. Het circuit is voor de rijders lastig, het is vrij technisch met alle hogesnelheidsbochten. Het is echter wel een soort circuit waar ik van houd. Ik ben benieuwd wat we dit keer kunnen doen. De eerste paar Grands Prix van het seizoen zijn ieder geval altijd belangrijk."

Ploegmaat Yuki Tsunoda kende in Bahrein een beter weekend. De Japanse coureur stormde naar een achtste plek en pakte daarmee twee punten voor het kampioenschap. Hoewel AlphaTauri flink last had van porpoising in de F1-tests, meldt Tsunoda dat ze dat probleem vrij goed onder controle hebben gekregen. De AlphaTauri-rijder kijkt dan ook naar de tweede ronde van het seizoen. "Qua prestaties staan we wel weer voor een uitdaging, vorig jaar vond ik het hier in ieder geval erg leuk", aldus Tsunoda, die net als teamgenoot Gasly ook stelt dat de ontwikkeling van de auto de eerste prioriteit heeft. "Alleen dan kunnen we meestrijden in het middenveld, want momenteel bereiken we onze gestelde doelen niet. Hopelijk maken we komend weekend weer een goede stap."