Max Verstappen sprak zaterdagavond de hoop uit dat Red Bull de wedstrijd in Bahrein op race pace naar haar hand zou kunnen zetten. Door verschillende problemen, onder meer met de remmen en het sturen, is het zover niet gekomen. Desondanks had Verstappen nog wel voor de Ferrari van Charles Leclerc kunnen belanden, zo is hijzelf van mening. Het had moeten gebeuren met de zogenaamde undercuts, oftewel de pitstops die Red Bull tweemaal eerder inzette dan Ferrari.

Verstappen: "Zijn niet agressief genoeg geweest"

De eerste undercut bracht Verstappen in gevecht met de Ferrari, maar Leclerc kon de inhaalacties op start-finish steeds counteren richting bocht 4. Bij een tweede poging zat Verstappen net te ver weg en uitte hij zijn frustratie over de boordradio. "Dit is de tweede keer dat ik in een out-lap rustig aan moest doen. Daarom zit ik er nu achter. Ik doe dit nooit meer", sprak de wereldkampioen.

Na de race voegde Verstappen daar in de paddock bij de schrijvende pers aan toe: "Ik denk dat we het qua strategie beter hadden kunnen doen. We hadden in ieder geval agressiever moeten zijn in die out-lap. Dan hadden we ervoor gezeten en hadden we nog maar moeten zien wat er was gebeurd. Onze topsnelheid was de hele race in ieder geval goed", duidt hij op de mogelijkheid om te verdedigen. Een eerdere data-analyse op deze site toonde ook al aan dat de Red Bull harder liep aan het eind van de rechte stukken en dat Ferrari het vooral won in de acceleratie.

Marko: "Met normaal tempo was Verstappen voor Leclerc gekomen"

Helmut Marko bleek het bij het verlaten van de paddock roerend met zijn coureur eens. De motorsportchef van Red Bull erkent dat het team een fout, of eigenlijk twee fouten bij de pitstops, heeft gemaakt. "We hebben het voordeel van de undercut onderschat, daar moeten we eerlijk over zijn", laat hij tijdens een exclusief gesprek met Motorsport.com weten. "Er is tegen Max gezegd dat hij een beetje moest inhouden tijdens zijn out-laps. Maar als hij voor Leclerc had gezeten, dan had het een compleet ander verhaal kunnen zijn. Het draaide dus allemaal om de strategie bij ons, het was niet de fout van Max."

Gevraagd of de 78-jarige Oostenrijker teleurgesteld is over de race pace van Red Bull, die er op vrijdag toch zo veelbelovend uitzag, luidt de reactie: "Ja, maar ook daarvoor geldt weer: als we voor Leclerc waren gekomen bij de pitstops, dan had het er anders uit gezien." Naast de tactische missers kampte Verstappen ook met stuurproblemen. Volgens Marko zijn ook die veroorzaakt of in ieder geval verergerd tijdens de pitstop. "Bij de derde stop was er een probleem met de krik. Bij het loslaten van de auto, zodat die weer op de grond kwam, is er iets beschadigd geraakt aan de stuurinrichting."

