Formule 1-teams willen afvallen en halen verf van hun wagens

Het minimale gewicht waaraan een Formule 1-wagen anno 2022 moest gaan voldoen, was 795 kilogram. In 2009 (het laatste jaar van de tankstops) woog een F1-wagen minimaal 605 kilogram. Vorig jaar was het gewicht al toegenomen naar 752 kilogram. Voor dit seizoen kwam daar nog eens 43 kilogram bij, mede door de 18 inch-velgen en andere veiligheidseisen voor het chassis.

Een meerderheid van de renstallen bleek niet eens in de buurt van het minimumgewicht te komen. Nadat ze alle onderdelen bij elkaar hadden gebracht, schrokken ze deze winter toen hun creatie op de weegschaal werd gezet. Om de teams tegemoet te komen, werd het minimumgewicht voor de start van het seizoen verhoogd naar 798 kilogram. Maar dan nog moeten er overtollige kilo's kwijtgeraakt zien te worden. Dat is niet zo eenvoudig, weten de teams. Op alle vlakken wordt gekeken waar er iets af kan.

Verf verwijderen

Wie tijdens het eerste Grand Prix-weekend goed heeft gekeken naar het wagenpark in Bahrein, is erachter gekomen dat er op veel F1-wagens plekken zonder verf zitten. Die gebieden zijn vaak helemaal gestript tot het pure carbon. Zo is de luchtinlaat van de McLaren niet meer oranje, zoals bij de presentatie, maar zwart. Bij Aston Martin is er verf verdwenen op de sidepods. Alle beetjes helpen, zeggen ze daar. "Het gewicht is een zeer groot probleem", aldus technisch directeur Andy Green. "Door de nieuwe reglementen zijn de wagens een stuk zwaarder geworden. Op het streefgewicht komen is een behoorlijke uitdaging. We hebben de hele auto van voor naar achteren grond bekeken. Overal waar we verf konden verwijderen, hebben we dat gedaan. Ik denk dat we in totaal 350 gram lichter zijn geworden."

Mercedes 'meeste overgewicht'

Ook bij de topteams hebben ze inmiddels flink wat hoofdpijn van al die kilo's gekregen. Volgens de fabrieksstal van Mercedes zijn hun wagens en die van Red Bull de zwaarste jongetjes van de klas. "Mijn inschatting is dat wij het meeste overgewicht hebben", aldus teambaas Toto Wolff over de W13. "Een aantal zit op de grens en sommigen er net boven. Dit kan veel verschil in rondetijd betekenen." De Oostenrijker laat zich echter niet gek maken. "Je moet het slim aanpakken. Ik zie dat sommigen zo licht mogelijk willen zijn en nu profiteren. Ook bij ons is er zeker ruimte voor verbetering en we gaan kijken waar we wat van de auto kunnen halen zodat hij niet te zwaar is."

Bij Red Bull Racing erkennen ze dat de RB18 een gewichtsprobleem heeft. Hierover werden eind februari al zorgen geuit. "Hoe meer de wagens evolueren, zeker in het begin, hoe groter de kans dat ze in gewicht toenemen", stelt hoofdingenieur Paul Monaghan. "Vervolgens zijn er inspanningen nodig om ze weer lichter te maken. Allemaal zijn we aan het vechten tegen het overgewicht. Hoe we ervoor staan ten opzichte van de rest, dat moet je de FIA vragen, maar het is voor iedereen een strijd."