Red Bull hoopt op extra verhoging minimumgewicht: "RB18 te zwaar"

Door de jaren is het minimumgewicht van Formule 1-auto’s zienderogen toegenomen. Daar waar de auto’s in 2009 – het laatste jaar waarin tankstops toegestaan waren – nog 605 kilogram wogen, moest een bolide in 2021 al minimaal 752 kilogram wegen. Onder de geheel nieuwe technische reglementen voor 2022 is er opnieuw een stijging, ditmaal met 43 kilogram. De nieuwe F1-auto’s wegen dus minimaal 795 kilogram, onder meer vanwege de overstap naar velgen van 18 inch, verbeterde veiligheidseisen voor het chassis.

Die veranderingen hebben echter een kettingreactie tot gevolg gehad, waardoor de F1-bolides ook op andere fronten weer zwaarder zijn geworden. Voor een fors aantal teams is het hierdoor lastig gebleken om in de buurt te komen van het minimumgewicht – en dan niet in de positieve zin. Dat geldt ook voor Red Bull Racing, dat op dit moment een te zware RB18 heeft. “Het enige probleem dat we hebben, is het gewicht”, erkent adviseur Helmut Marko bij Motorsport-Magazin. Hij tekent daarbij wel aan dat dit voor de meeste teams geldt. “Godzijdank is het minimumgewicht al verhoogd, maar er is nog veel werk te verzetten voor de eerste race.”

Kans op extra verhoging klein

Ten opzichte van de eerste versie van de nieuwe technische reglementen is het minimumgewicht al met twintig kilogram extra gestegen, maar dat lijkt voor sommige teams dus niet voldoende. Red Bull hoopt in ieder geval dat er nogmaals naar het minimale gewicht van de auto’s gekeken wordt. “Laten we kijken of er nog een verhoging komt”, zei Marko voordat de teams in Barcelona samenkwamen om onder meer over dit onderwerp te praten. Er is hoop dat het minimumgewicht omhoog gaat, te meer omdat Red Bull niet alleen staat in dit probleem. “Met uitzondering van eentje kampen alle teams met een gewichtsprobleem.”

Toch lijkt de kans klein dat het daadwerkelijk tot een verhoging van het minimumgewicht komt. Om dat erdoor te krijgen voor de start van het seizoen, moeten acht van de tien teams, plus de F1 en de FIA instemmen met een voorstel. Mogelijk is dat geen probleem doordat meerdere teams met gewichtsproblemen kampen, maar mogelijk willen enkele teams profiteren van het probleem bij Red Bull. Naar verluidt heeft de Oostenrijkse renstal de grootste problemen, die door de invoering van het budgetplafond bovendien minder makkelijk te verhelpen zijn dan voorheen. Hierdoor zouden enkele andere teams, die eveneens boven het minimumgewicht zitten, weinig voelen voor een extra verhoging.