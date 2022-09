Max Verstappen staat op matchpoint en krijgt in Singapore zijn eerste kans om zijn tweede wereldtitel veilig te stellen. De regerend Formule 1-kampioen heeft zich na een stroeve seizoensstart op imposante wijze in deze positie gebracht. De Nederlander won in de afgelopen zestien Grands Prix liefst elf keer. Hij heeft met alle overwinningen een riante voorsprong opgebouwd naar Ferrari-coureur Charles Leclerc en Sergio Perez. Goed, om zondag kampioen te worden moeten veel puzzelstukjes op de juiste plek vallen, maar dit neemt niet weg dat zijn collega's onder de indruk zijn.

Haas-coureur Mick Schumacher had dit jaar op Silverstone nog een prachtig gevecht met Verstappen en weet dus uit welk racehout de Nederlander gesneden is. De Duitser heeft niets meer dan respect voor het F1-seizoen van de titelverdediger. "Het is echt indrukwekkend wat hij heeft laten zien", zegt de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher in Singapore. "De start van zijn jaar verliep niet helemaal vlekkeloos, maar hij is er samen met Red Bull in geslaagd om dit om te draaien. Het lijkt zijn kant op te vallen." Esteban Ocon valt zijn Duitse collega bij. De Alpine-coureur weet hoe het is om te strijden tegen de Red Bull-coureur. In 2014 vocht het tweetal geregeld om de zege in het Europees F3-kampioenschap. Ook de Fransman spreekt over een indrukwekkend seizoen. "Met name de manier waarop hij door het veld vliegt als hij achteraan start", steekt Ocon van wal. "Zijn eerste ronde is vaak imponerend. Hij speelt met de auto. Hij is echt on top of his game dit jaar. Mijn felicitaties zodra hij de titel wint."

Een pluim voor Red Bull Racing

Alexander Albon, die na een blindedarmontsteking dit weekend weer instapt bij Williams, heeft nauw met Verstappen samengewerkt. Anderhalf seizoen was de Thai zijn teamgenoot en in 2021 was Albon dankzij zijn simulatorwerk de stille kracht achter het succes van Verstappen. De Williams-rijder weet dus hoeveel werk er zit in het behalen van een wereldtitel. Hij geeft niet alleen Verstappen, maar ook Red Bull Racing een groot compliment. "Dit is echt groots. Red Bull verdient hier ook credits. Zij hebben de auto dit jaar vrij vaak van updates voorzien en echt een stap gemaakt. Ik wil niet zeggen dat ze echt zijn weggelopen bij andere teams, maar ze hebben onwijs goed werk geleverd."

Goede vriend Lando Norris kan niets anders dan de uitspraken van de andere drie heren beamen. "Ja, ik denk er hetzelfde over", trapt de Britse McLaren-coureur af. "Ik moet zeggen dat 'ie het onwijs goed gedaan heeft. Zijn team heeft hem van een sterke wagen voorzien om dit klusje te klaren. Maar ik denk ook dat men dit wel verwacht had, helemaal na vorig jaar. Je ziet de uitdagingen die ze hebben, hoe lastig het is om zo'n goede auto te bouwen en om elk weekend weer te presteren." Norris is met name onder de indruk over wanneer Verstappen van achteraan komt. "Hij lijkt dan alsnog vrij eenvoudig te winnen. Het is zelfs vanuit de auto leuk om te zien. Maar petje af voor hen allemaal."

Video: Hoe kan Max Verstappen wereldkampioen worden in Singapore?