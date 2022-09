Alexander Albon keert terug in Singapore, Nyck de Vries stand-by

Alexander Albon werkte op Monza de vrijdagtrainingen af, maar kwam daarna niet meer in actie. Een blindedarmontsteking gooide roet in het eten van de Thai. De Williams-coureur werd die zaterdag nog geopereerd en bracht door een ademhalingsstilstand nog een nacht door op de intensive care. Vrij snel daarna ging het al beter en mocht hij de dinsdag na de Italiaanse Grand Prix weer naar huis om verder te herstellen. Een kleine week na de operatie liet Albon middels een video op social media weten dat het herstel spoedig verliep en hij er in Singapore weer bij wilde zijn. Dat is gelukt. Albon en het team bevestigen dat hij vrijdag weer instapt.

"Allereerst wil ik iedereen bedanken voor hun berichtjes en steun gedurende het Grand Prix-weekend in Italië. Mijn voorbereidingen op Singapore zijn iets anders geweest dan normaal, maar ik voel me goed en ik heb al het mogelijke gedaan om klaar te zijn voor een van de fysiek zwaarste races op de kalender", trapt Albon af in een preview op de Singaporese Grand Prix. "Ik onderschat niet hoe groot deze uitdaging gaat worden, maar ik kijk ernaar uit om vrijdag de baan op te gaan en weer achter het stuur te kruipen. Het is een geweldig stratencircuit en voor mij de race die het dichtste bij mijn thuis in Thailand is, dus ik heb er zin in om hier te zijn en om de aanwezige fans te zien."

Nyck de Vries is ook naar Singapore gereisd. De Nederlander verving Albon tijdens de Grand Prix van Italië en deed dat met een puntenfinish meer dan uitstekend. Komend weekend en in Japan staat de coureur uit Sneek weer stand-by om eventueel als vervanger van Albon op te treden.