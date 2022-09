Albon rekent op rentree in Singapore: “Ik voel me best goed”

Alexander Albon trok zich op de zaterdagochtend van het Grand Prix-weekend in Italië terug vanwege een blindedarmontsteking. Nyck de Vries nam het stuur van de Williams FW44 over en maakte daarbij een ijzersterke indruk. De 27-jarige Fries kwalificeerde zich als dertiende, schoof door straffen van anderen op naar P8 op de startopstelling en finishte de race op Monza als negende. Dat leverde hem twee WK-punten op, waarmee hij het seizoenstotaal van Williams op zes stuks bracht.

Het Formule 1-avontuur van De Vries lijkt vooralsnog tot één race beperkt te blijven. Albon hoopt hersteld te zijn voor de Grand Prix van Singapore, die over twee weken wordt verreden. “Ik voel me best goed”, zegt Albon in een video op social media. “Natuurlijk had ik zaterdag een ‘klein’ probleem, maar de artsen hebben geweldig werk geleverd. Ik ben heel dankbaar dat ze me in goede gezondheid hebben gekregen en ik het ziekenhuis op dinsdag mocht verlaten. Sindsdien ben ik weer in Monaco.”

Daar bereidt Albon zich voor op de GP van Singapore. “Het doel is om klaar te zijn voor Singapore. Dat is pittig, want het is één van de zwaarste wedstrijden”, vervolgt de geboren Londenaar. “Het wordt dus niet eenvoudig, maar laten we hoog inzetten en we zien wel wat er gebeurt. Bedankt voor alle lieve berichten. Dat betekent veel voor me. Ik heb ze zoveel mogelijk gelezen. Hopelijk tot in Singapore.”

De Vries in 2023

De Vries maakt een goede kans om volgend seizoen fulltime op de Formule 1-grid te staan. De wereldkampioen Formule E van 2021 zou zich met zijn uitmuntende optreden op Monza in de kijker hebben gereden bij Williams en Alpine. Daarnaast melden onze Duitse collega’s van Motorsport-Total.com dat De Vries vrijdag in Graz heeft gesproken met Helmut Marko over een zitje bij AlphaTauri, aangezien Pierre Gasly ook in beeld is bij Alpine. Eerder stond Colton Herta op pole-position bij AlphaTauri, maar omdat hij geen superlicentie kan krijgen heeft Marko inmiddels een streep door de naam van de Amerikaan gezet.