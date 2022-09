Pierre Gasly over Singapore: "Je mag geen fouten maken"

Dit weekend vindt voor het eerst sinds drie jaar weer de Grand Prix van Singapore plaats. Na twee jaar afwezigheid door de coronacrisis rijden de Formule 1-bolides weer in het donker door de smalle straatjes. AlphaTauri-coureur Pierre Gasly denkt dat er, na twee weken pauze, werk aan de winkel is voor het Italiaanse team.

"We liggen een punt achter de zevende plaats in het constructeurskampioenschap, dus ons doel is om bij de laatste zes races zo ver mogelijk op te schuiven", aldus Gasly. "Het is erg krap. Het is niet onmogelijk om Alfa Romeo bij te halen voor de zesde plaats, maar dat kan wel ingewikkeld worden en het is afhankelijk van of wij een goed einde van het seizoen hebben. We mikken erop om zo vaak mogelijk punten te scoren met beide wagens, ook al is dat niet makkelijk."

De Fransman heeft zin om terug te keren op het stratencircuit. “Singapore is een van mijn favoriete banen. De laatste keer dat we hier reden, finishte ik in de punten. Het is een zeer technische baan met veel bochten. Het is ook een ingewikkeld circuit, dat betekent dat je helemaal geen fouten mag maken. Het is uitdagend als het gaat om hoeveel concentratie je nodig hebt. We hebben een aerodynamische update voor deze race, dus we gaan zien wat dit brengt qua prestaties.”

Tsunoda stressvrij na verlenging

Teamgenoot Yuki Tsunoda kan na zijn contractverlenging in alle rust naar de race toe leven. “Ik ben heel blij dat mijn contract verlengd is voor nog een seizoen. Het is een tijdje geleden aan mij bevestigd, een paar dagen voor de aankondiging. Ik had veel vertrouwen in dat ik zou blijven, maar er was wel wat stress tot het zeker was. Het doet natuurlijk niets met je als je in de wagen zit, maar daarbuiten denk je er wel aan. Ik kan dus naar Singapore en Japan gaan zonder zorgen. Dat geeft me de mogelijkheid om alleen te focussen op het raceweekend en de voorbereidingen. Ik heb er zin in!”