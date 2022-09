Albon verwacht weekend in Singapore af te maken, prijst De Vries

De Williams-coureur moest drie weken geleden bij de Grand Prix van Italië vanaf de zaterdag verstek laten gaan en werd voor de rest van het weekend vervangen door Nyck de Vries, die indruk maakte door negende te worden in zijn eerste Formule 1-race. Woensdag werd bekend dat Albon dit weekend weer terugkeert achter het stuur bij Williams. De Vries is meegereisd naar Singapore om als dat nodig is opnieuw in te vallen, maar Albon verwacht niet dat dat nodig zal zijn.

“Het voelt goed om terug te zijn”, laat Alexander Albon donderdag tijdens de persconferentie voorafgaand aan het raceweekend in Singapore weten. “Ik voel me er klaar voor en ben zo fit als ik maar zijn kan. We hebben bijna twee weken goed kunnen trainen om te komen tot het niveau waar ik nu op zit. We zullen zien hoe het gaat. We zijn realistisch en zijn ons ervan bewust dat dit de zwaarste race op de kalender is. Dat is wel iets om in het achterhoofd te houden, maar ik voel me prima. Ik heb alweer even gekart en dat voelde ook oké. Ik heb geen pijn.”

Albon erkent dat het niet makkelijk voor hem was om de vorige race in Monza op tv te moeten volgen. “Ik ben een poos in slaap geweest, maar ik werd dertig minuten voor de start van de wedstrijd wakker. Ik heb dus kunnen kijken, maar het was wel frustrerend voor me. Mijn hartslag ging een beetje omhoog en ze moesten op een zeker moment de tv uitzetten. Die frustratie kwam puur voort uit het feit dat we op vrijdag al zagen dat we dat weekend een goede auto hadden. Het was echter de juiste beslissing om niet te rijden.”

'Nyck heeft het goed gedaan'

Lof heeft hij voor voor last-minute invaller Nyck de Vries: “Nyck heeft het duidelijk heel goed gedaan. We wisten dat het een goede race voor ons kon worden en hij heeft ervoor gezorgd dat we punten mee naar huis konden nemen, wat heel goed voor het team is.”

Albon denkt dat Williams in Singapore geen beroep hoeft te doen op De Vries. “Het was vooral een kwestie van voldoende bedrust nemen. Je moet wachten tot je longen zijn hersteld. Maar het lastige daaraan is dat je lichaam ondertussen niet de gebruikelijke beweging krijgt. Je kan daarna niet meteen weer volle bak gaan trainen. Je moet het langzaam opbouwen. Dat begon vorige week maandag. Het ging elke dag beter. We hadden een terugkeer in Singapore niet specifiek als doel, maar het herstel verliep dermate goed dat het een mogelijkheid begon te worden. We hebben vervolgens lang nagedacht of we het moesten doen of niet. Ik voel me er klaar voor. Maar we zullen vrijdag moeten afwachten om te zien hoe het precies gaat. Rijden in Singapore is toch een beetje een verhaal apart, vooral door de hoge vochtigheidsgraad. Maar ik zou hier niet zijn als ik er geen vertrouwen in had dat ik kan racen.”

Het finale besluit komt dus na de tweede training. Albon: “We zullen hoofdzakelijk naar de long runs kijken. De korte runs zijn vrij goed te doen met deze auto’s. Maar in de tweede training zullen we een goed idee krijgen van hoe het lichaam zal aanvoelen tijdens de race. Maar ik ben niet van plan om niet te racen. Ik ben hier om mee te doen. Ik heb redelijk veel vertrouwen in mijn lichaam, maar je weet het pas zeker als je daadwerkelijk rijdt. Als coureur weet je het dan snel genoeg.”

