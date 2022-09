Hoe kan Max Verstappen F1 wereldkampioen worden in Singapore?

Met elf overwinningen uit zestien races is duidelijk dat er dit Formule 1-seizoen geen maat staat op Max Verstappen. Sinds de Grand Prix van Frankrijk heeft hij iedere race op zijn naam geschreven, waardoor de teller na de GP van Italië op vijf opeenvolgende zeges staat. Met die bijzondere succesreeks heeft de Nederlander zichzelf in een ideale positie gebracht om voor het tweede jaar op rij met de wereldtitel aan de haal te gaan. Tijdens de Grand Prix van Singapore krijgt Verstappen zijn eerste kans om de titelstrijd in het slot te gooien. Maar voor welke uitdaging staat hij op het Marina Bay Street Circuit als hij met nog vijf races voor de boeg wereldkampioen wil worden?

138 punten voorsprong nodig

Het magische getal als Verstappen de wereldtitel in Singapore wil veiligstellen, is 138. Dat is de voorsprong die hij na afloop van het treffen in de Aziatische stadstaat moet hebben om in de resterende vijf races niet meer te achterhalen te zijn. Er zijn in de vijf races na Singapore nog maximaal 138 punten te verdienen (5x 25 punten voor een zege, 5x 1 punt voor de snelste raceronde en 1x 8 punten voor de sprintrace in Brazilië), maar met elf overwinningen weet Verstappen dat hij in het geval van een gelijke eindstand altijd kampioen wordt op basis van het aantal behaalde zeges.

De uitgangspositie van Verstappen in Singapore is zeer gunstig te noemen. Hij staat op 335 punten en heeft daarmee een voorsprong van 116 punten op naaste achtervolger Charles Leclerc. Ook teamgenoot Sergio Perez (125 punten achterstand), George Russell (132 punten achterstand) en Carlos Sainz (op 148 punten van Verstappen) maken rekenkundig gezien nog kans op de wereldtitel. Voor Sainz geldt dat hij in Zuidoost-Azië tien punten moet goedmaken op Verstappen om kans te houden op het kampioenschap, dus in de onderstaande tabel hebben wij hem niet meegenomen. De overige drie kanshebbers hebben het wel in eigen hand om de titelstrijd in leven te houden, zelfs als Verstappen de race wint én het punt voor de snelste raceronde pakt.

Wat heeft Max Verstappen nodig om in Singapore wereldkampioen te worden?

Verstappen Leclerc Perez Russell P1 + snelste ronde P8 of lager P4 of lager P2 of lager P1 P9 of lager P4 of lager* P2 of lager P2 of lager Verstappen geen WK Verstappen geen WK Verstappen geen WK * Als Perez de snelste ronde rijdt, moet hij op P5 of lager eindigen als Verstappen kampioen wil worden. Laten we vooropstellen dat Verstappen dus afhankelijk is van de resultaten van zijn concurrenten om kampioen te worden in Singapore. Ten opzichte van Leclerc moet de Red Bull Racing-coureur 22 punten uitlopen in ronde 17 van het F1-kampioenschap 2022 en dat betekent dat hij de race op zijn minst moet winnen om kampioen te worden. Als Verstappen de volle buit van 26 punten pakt, dan mag Leclerc maximaal 4 punten pakken en dus niet verder komen dan de achtste plek. Op Perez dient hij 13 punten uit te lopen en dus mag de Mexicaan in dat geval niet hoger dan P4 eindigen, terwijl Russell bij een zege en snelste ronde van Verstappen hoe dan ook is uitgeschakeld in de titelstrijd. Het enige andere scenario waarmee Verstappen de titel in Singapore al veiligstelt, is als hij de race wint maar geen snelste ronde rijdt. Leclerc mag dan maximaal drie punten pakken en is bij P9 én het rijden van de snelste ronde uitgeschakeld in de titelstrijd. Voor Perez geldt dat hij dan niet beter mag eindigen dan de vierde stek én geen snelste raceronde mag rijden. Zoals gezegd geldt voor Russell opnieuw dat hij bij een zege van Verstappen uitgeschakeld is in de titelstrijd, ook als hij tweede wordt en de snelste ronde afwerkt. In dat geval komt de Mercedes-coureur precies op 138 punten achterstand, maar is hij op basis van het aantal gewonnen races uitgeschakeld in de titelstrijd. Als Verstappen in Singapore geen overwinning boekt, wordt de beslissing in de WK-strijd op zijn minst uitgesteld tot de GP van Japan. Zijn voorsprong op Leclerc groeit dan - zelfs als hij de snelste ronde rijdt - met maximaal 19 punten, terwijl de regerend wereldkampioen dus 22 punten moet uitlopen op de strijd definitief te beslechten.